Cote d'Ivoire: Modernisation du transport artisanal - Un changement de paradigme lancé depuis Abidjan

Le Directeur Général de l'Agence de mobilité urbaine du Grand Abidjan (Amuga), Kouakou Kouakou Romain, a exprimé le 19 octobre 2026 à l'hôtel Mövenpick sa satisfaction en matière de modernisation de l'écosystème du transport artisanal (Gbaka, wörö-wörö, pinasses... dans le cas de la Côte d'Ivoire) en Afrique.

C'était au cours de la soirée dédiée à cette problématique, dans le cadre de la IIe Conférence internationale sur la mobilité durable et le climat qui se déroule en terre ivoirienne du 19 au 22 octobre 2026.

Kouakou Kouakou Romain s'est félicité de la convergence de vues des structures responsables de l'organisation de la mobilité urbaine en Afrique. « Ces acteurs ont soutenu le développement de nos pays en assurant parfois jusqu'à plus de 75% de la mobilité. On ne peut donc pas les laisser de côté au moment où un nouveau système de mobilité urbaine est en train de se mettre en place », a-t-il soutenu.

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Le Dg de l'Amuga s'est aussi félicité de la méthode ivoirienne qui consiste à associer les acteurs du transport artisanal à l'ensemble du processus. « À chacune des étapes, nous consultons les faîtières du transport artisanal, afin de donner au processus le caractère inclusif voulu par la volonté politique », a-t-il déclaré. D'où les travaux en cours pour les intégrer à travers la dématérialisation des paiements, le recensement et la géolocalisation des points de relais ou de rabattement en lien avec le métro et le BRT.

C'est en ce sens qu'il a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre l'accompagnement des acteurs du transport artisanal à travers notamment le Programme de mobilité urbaine d'Abidjan (Pmua). Il s'est également félicité de l'imminence du « Salon africain du transport artisanal », puisque ce rendez-vous vise à adresser efficacement les problématiques liées à ce secteur de la mobilité.

Karine Andriamiraho, cheffe de projet à Codatu (Coopération internationale de développement du transport urbain), a expliqué l'opportunité de ce rendez-vous par le fait que de nombreuses stratégies passées ou en cours de mise en oeuvre ont montré leurs limites. Pour sa part, Emmanuel Dommergues, responsable des politiques de mobilité durable à l'Union internationale des transports publics (Uitp), a indiqué que, bien qu'il n'y ait pas de solution standard à implémenter partout sur le continent africain, il faut une approche qui prenne en compte notamment les réalités et les acteurs locaux de chaque ville, avec en soutien une réelle volonté politique.

Diaby Ibrahim, Dg du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, et Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières, ont salué la mise en oeuvre de la stratégie ivoirienne et plaidé en faveur d'une accélération de la politique de renouvellement du parc automobile. Des startups ont également été conviées pour proposer leurs solutions en vue d'un transport artisanal mieux adapté et plus performant.