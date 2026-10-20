Afrique: CAN 2025 - Le TAS donnera sa décision «fin novembre» sur la finale Maroc-Sénégal

Quasiment un an après la finale de la CAN 2025, le Tribunal arbitral du sport (TAS) annoncera « fin novembre » sa décision sur le recours sénégalais contre la victoire du Maroc sur tapis vert, a indiqué lundi 19 octobre cette juridiction.

« La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement. Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée "sentence du TAS" », a indiqué dans un communiqué le tribunal basé à Lausanne, selon qui « ce processus prendra plusieurs semaines », avec une « sentence (...) attendue fin novembre 2026 ».

Le 8 octobre, à Lausanne, la juridiction suprême du sport a démêlé à huis clos un litige inédit dans la mesure où aucune sélection n'a jamais perdu de cette manière un titre conquis sur le terrain.

Le jury d'appel de la CAF a prononcé le 17 mars dernier la défaite par forfait du Sénégal

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Le 18 janvier dernier à Rabat, le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique en dominant le Maroc (1-0) au bout de la prolongation mais aussi du chaos: contestant un penalty accordé aux Marocains dans le temps additionnel, finalement manqué par Brahim Diaz, une grande partie des Sénégalais avaient quitté le terrain, et n'y étaient revenus qu'un quart d'heure plus tard.

Saisi par la fédération marocaine, le jury d'appel de la CAF a prononcé le 17 mars la défaite par forfait du Sénégal, sur un score de 3-0, en se référant aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui interdisent de "quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre".

Dans la foulée, la fédération sénégalaise (FSF) s'est tournée vers le TAS, dénonçant « le braquage administratif le plus grossier de l'histoire de notre sport ».