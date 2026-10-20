Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit le Khalife général de Thiénaba

20 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce lundi soir, le Khalife général de Thiénaba, en présence du Délégué général aux affaires religieuses.

Cette audience a été l'occasion d'aborder plusieurs questions liées à la cohésion sociale, aux politiques publiques et au développement territorial.

Au cours des échanges, le chef de l'État a réaffirmé l'importance de la cohésion sociale, qu'il considère comme un socle essentiel à toute ambition de développement. Les discussions ont également porté sur les politiques publiques mises en oeuvre par le Gouvernement pour relancer l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

Le Khalife général de Thiénaba a, pour sa part, exposé les doléances de la commune. Le président de la République leur a accordé une attention particulière, dans la continuité de son engagement en faveur d'un développement équilibré des territoires.

Cette audience s'inscrit dans la dynamique de dialogue que le chef de l'État entretient avec les guides religieux. Ces derniers occupent une place importante dans la préservation de la stabilité nationale et la transmission des préoccupations des populations aux autorités publiques.

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