Maroc: Lancement d'une feuille de route touristique 2027-2030 pour attirer 26 millions de touristes à l'horizon 2030

La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a annoncé, lundi, le lancement d'une feuille de route touristique pour la période 2027-2030, en vue d'attirer 26 millions de touristes à l'horizon 2030, tout en veillant au développement des coopératives et à la promotion de l'économie sociale et solidaire et celle du sport.

S'exprimant lors d'une séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, consacrée à la présentation du programme gouvernemental, Mme El Mansouri a indiqué que l'Exécutif s'attellera à renforcer l'investissement dans les infrastructures de base et les stratégies productives et à poursuivre la modernisation de l'agriculture, soulignant la nécessité de bâtir une économie solide à même de financer l'ambition sociale et de souveraineté.

Pour garantir l'aboutissement de ce chantier, Mme El Mansouri a jugé important de jeter les bases d'une croissance génératrice d'emplois et d'une forte valeur ajoutée, notant que le gouvernement œuvrera, à cette fin, à instaurer un meilleur équilibre entre production et services, à diversifier l'économie et à s'approprier la technologie et à promouvoir la transition énergétique et la souveraineté numérique et scientifique, tout en renforçant l'industrie et le Produit national pour substituer les importations, notamment les produits finis.

Dans ce cadre, le gouvernement ambitionne de porter la contribution du secteur privé aux deux tiers de l'investissement national, à travers la consolidation du soutien à la Charte de l'investissement, l'accélération des projets sous contrat, la poursuite de la réforme des Centres régionaux d'investissement (CRI) et l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), outre la facilitation de l'accès au financement, aux garanties et aux marchés publics, a-t-elle précisé.

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De même, elle a fait observer que des actions seront menées avec le secteur financier afin d'élargir les financements bancaires et non bancaires destinés à l'investissement productif, aux grands projets, à l'innovation, à l'industrialisation et à l'exportation, et de mobiliser l'épargne nationale, notamment institutionnelle, tout en dynamisant les marchés financiers, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Eu égard au rôle central du secteur public dans la mise en oeuvre des priorités économiques et sociales, le gouvernement œuvrera à accélérer le rythme de restructuration du portefeuille public, de manière à assainir la situation financière des établissements et entreprises publics (EEP), a relevé la Cheffe du gouvernement, précisant qu'il a été procédé à l'adoption d'une trajectoire économique volontariste et réaliste ciblant une croissance moyenne de 5% par an sur la période 2027-2031, une inflation contenue autour de 2% annuellement, pour préserver le pouvoir d'achat et la stabilité, et un déficit budgétaire à hauteur de 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) tout au long de la période 2026-2031.

Dans ce contexte, Mme El Mansouri a précisé qu'il sera procédé à l'élargissement de l'assiette fiscale et à l'amélioration de l'efficacité des dépenses dans le cadre de la réforme de la Loi organique relative à la loi de finances, en vue de tirer parti de l'impact de la croissance et d'augmenter la contribution des établissements et entreprises publics, s'engageant à placer la dette publique sur une courbe descendante pour atteindre environ 62% du PIB d'ici 2031.

« La mise en oeuvre de ce programme relève d'une responsabilité gouvernementale, adossée au contrôle et à l'évaluation du Parlement, ainsi qu'à la contribution des forces vives nationales et des médias », a-t-elle estimé, affirmant que le gouvernement sera au service de l'ensemble des Marocains, quelles que soient leurs catégories et leurs orientations politiques.

La Cheffe du gouvernement a souligné qu'elle tend la main à la majorité comme à l'opposition, aux partenaires sociaux et économiques, à la société civile, aux acteurs des droits de l'Homme, aux médias et à l'ensemble des compétences nationales, tout en affirmant son engagement à veiller à ce que le dialogue reste constamment ouvert aux propositions sérieuses et aux critiques constructives.