Congo-Kinshasa: Les députés appelés à documenter leurs réalisations communautaires - La société civile s'interroge

19 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Bureau de l'Assemblée nationale a demandé, début octobre courant, aux députés nationaux de recenser et de documenter leurs réalisations sociales et communautaires dans leurs circonscriptions électorales.

Dans un communiqué signé par le rapporteur de la chambre basse, les élus sont invités à transmettre des preuves de leurs actions, notamment des photos et des vidéos, en précisant les coûts engagés ainsi que les infrastructures réalisées ou réhabilitées. Sont notamment concernés les écoles, les ponts, les routes et les centres de santé.

Selon le rapporteur, cette démarche vise à identifier et à valoriser les initiatives communautaires, sociales et humanitaires menées par les députés sur fonds propres, sans financement de l'Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale précise également que cet exercice permettra d'inventorier les infrastructures construites ou réhabilitées par les élus, mais qui ne sont pas encore prises en charge par l'État.

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Cette initiative suscite toutefois des interrogations au sein de la société civile. Certains acteurs s'interrogent sur le financement de ces réalisations et sur leur conformité avec les missions constitutionnelles des députés, relançant ainsi le débat sur le rôle des élus face aux attentes sociales de leurs électeurs.

-Quelle analyse faire de cet appel aux députés nationaux à documenter leurs réalisations sociales et communautaires ?

Invités:

-Jean-Louis Kalamba Ngindu, député National élu de la ville de Lubumbashi pour le Compte du regroupement 2A/TDC, une mosaïque de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée. Il est ⁠avocat aux barreaux du Kasaï-Central et du Haut-Katanga, ⁠doctorant en Droit Public de l'Université de Lubumbashi.

-Gratien de Saint Nicolas Iracan, député national non-inscrit de l'opposition, élu de la ville de Bunia en Ituri.

-Joseph Mabanga, acteur de la société civile et Président de la Cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Kongo central.

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