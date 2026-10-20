Congo-Brazzaville: SNPC - Un an après sa reconduction, Maixent Raoul Ominga poursuit les réformes

Un an après le renouvellement de son mandat à la tête de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga entend poursuivre la modernisation de l'entreprise publique, à travers des réformes structurelles, le renforcement de ses capacités opérationnelles et la réalisation de projets à caractère social.

Reconduit au poste de directeur général de la SNPC à l'issue du Conseil des ministres tenu à Oyo, le 16 octobre 2025, Maixent Raoul Ominga a entamé son troisième mandat dans un contexte marqué par l'adoption de nouveaux statuts de la société, consacrés par le décret présidentiel n° 2025-425 du 16 octobre 2025.

À la suite de cette reconduction, le dirigeant avait exprimé sa reconnaissance au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la confiance renouvelée, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre les efforts de modernisation de l'entreprise nationale. Cette démarche s'inscrit dans les orientations du projet de société du chef de l'État, intitulé « Accélérons la marche vers le développement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis lors, plusieurs initiatives ont été engagées en vue de renforcer l'organisation interne de la société pétrolière, d'améliorer les conditions de travail du personnel et d'accroître son efficacité opérationnelle. Ces actions participent à la consolidation des capacités de la SNPC, dont le rôle demeure essentiel dans la valorisation des ressources en hydrocarbures du pays.

Parmi les projets illustrant cette dynamique figure la construction d'un nouveau siège à Pointe-Noire. Doté d'infrastructures modernes, cet édifice traduit la volonté de l'entreprise de renforcer ses capacités institutionnelles et de consolider son positionnement dans le secteur pétrolier national et africain.

Des investissements sociaux au profit des populations

Au-delà de ses missions économiques et industrielles, la SNPC poursuit ses interventions dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Celles-ci concernent notamment la construction d'établissements scolaires, l'amélioration de l'accès à l'eau potable ainsi que le renforcement des conditions de prise en charge sanitaire des populations.

La contribution de la société à l'accessibilité des médicaments essentiels s'inscrit également dans cette démarche, qui vise à accompagner les efforts de développement social et à améliorer les conditions de vie des Congolais.

La mise en service du complexe scolaire Angola Libre, situé à Makélékélé, dans le premier arrondissement de Brazzaville, constitue l'une des illustrations de cet engagement. Financée par la SNPC, l'infrastructure a été inaugurée le 9 octobre par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, au cours d'une cérémonie ayant réuni des membres du gouvernement, des responsables d'institutions, des autorités municipales, des élèves et des habitants du quartier.

Cette réalisation témoigne de la volonté de l'entreprise de contribuer au renforcement des infrastructures sociales, en complément de ses activités dans le secteur des hydrocarbures.

Des défis stratégiques à relever

Sur le plan industriel, la SNPC reste confrontée à des enjeux majeurs liés à l'optimisation de l'exploitation des ressources pétrolières, au développement de la filière gazière et à l'ouverture progressive vers de nouvelles sources d'énergie. Ces orientations s'inscrivent dans les perspectives de diversification et de valorisation durable du potentiel énergétique national.

Au terme de cette première année de son troisième mandat, Maixent Raoul Ominga entend ainsi inscrire son action dans la continuité des réformes engagées, avec pour priorités la consolidation de la gouvernance, l'amélioration des performances de l'entreprise et la poursuite des investissements à caractère social.

Entreprise stratégique de l'État, la SNPC occupe une place centrale dans l'économie congolaise, en raison de son rôle dans le secteur des hydrocarbures. La poursuite de sa modernisation et le renforcement de ses capacités constituent, à cet égard, des enjeux importants pour la valorisation des ressources nationales et la contribution du secteur pétrolier au développement économique et social de la République du Congo.