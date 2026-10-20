Congo-Brazzaville: Forum économique « Investir au Congo » - La diaspora appelée à devenir un acteur majeur du développement national

La deuxième édition du Forum économique « Investir au Congo », dénommée « Repats Congo 2026 », s'est tenue les 14 et 15 octobre au Palais des congrès de Brazzaville, autour du rôle de la diaspora dans l'investissement et la création d'emplois. Organisée par le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger (HCRCE), en partenariat officiel avec le Service international d'appui au développement (SIAD) et l'Agence Racines, cette rencontre a réuni des représentants des institutions publiques, des diplomates, des entrepreneurs et des investisseurs.

Placée sous le thème « L'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de développement économique de la République du Congo », cette rencontre visait à renforcer les liens entre les Congolais de l'intérieur et ceux établis à l'étranger, en favorisant la mobilisation des compétences, des capitaux et des réseaux professionnels au service de l'économie nationale.

Les échanges ont porté notamment sur les opportunités d'investissement, l'accompagnement des porteurs de projets, l'amélioration du climat des affaires et la mise en place de partenariats durables entre les secteurs public et privé. Les rencontres entre entreprises (B2B), entre entreprises et administrations (B2G) ont également favorisé les échanges autour des possibilités de coopération.

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Dans son discours d'ouverture, la présidente du HCRCE, Agnès Ounounou, a rappelé l'appel lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors d'une audience accordée à des représentants de la diaspora en août dernier, les invitant à revenir au Congo, à investir et à entreprendre.

« Nous ne sommes pas revenus uniquement pour parler d'investissement. Nous sommes revenus avec des entrepreneurs, des compétences, des expériences, des projets, des partenaires et surtout une volonté : celle de contribuer à la construction de notre pays », a-t-elle déclaré.

Pour la présidente du HCRCE, la concrétisation de cette ambition nécessite un dialogue permanent entre les pouvoirs publics, les investisseurs et les Congolais de l'étranger. Elle a notamment souligné l'importance de faciliter les démarches administratives, de sécuriser les investissements et de mieux accompagner les entrepreneurs.

« Investir, c'est aussi avoir besoin d'être accueilli, orienté, accompagné et rassuré », a-t-elle indiqué, appelant à créer un environnement propice à la réalisation des projets.

Une délégation de 28 personnes, venue notamment de France et de plusieurs pays européens, a pris part aux travaux, aux côtés de partenaires techniques et financiers et de représentants de réseaux de diasporas africaines. Selon Agnès Ounounou, les membres de cette délégation ont financé eux-mêmes leur déplacement et leur séjour en République du Congo, témoignant de leur engagement en faveur du développement de leur pays d'origine, saluant au passage l'implication majeur de Dimitri M'Foumou-Titi pour les préparatifs de cette rencontre.

Une attention particulière a été accordée aux Repats ces Congolais qui choisissent de revenir s'installer au pays après plusieurs années passées à l'étranger. Leur expérience professionnelle, leurs compétences et leurs réseaux constituent, selon les organisateurs, des atouts pour la création d'entreprises, le transfert de savoir-faire et la promotion de l'emploi.

Les participants ont toutefois relevé plusieurs difficultés auxquelles les entrepreneurs peuvent être confrontés, notamment l'accès au financement, les questions foncières, les procédures administratives et la recherche de partenaires fiables. La transparence, la sécurité juridique, la gouvernance et la digitalisation des services ont ainsi figuré parmi les enjeux abordés.

Les travaux ont également permis d'évoquer les possibilités d'investissement dans des secteurs tels que l'agro-industrie, l'économie verte, la formation, l'employabilité et l'entrepreneuriat féminin.

Au terme des deux journées, les organisateurs ont exprimé leur volonté de prolonger cette dynamique par un meilleur accompagnement des porteurs de projets et l'élaboration d'une feuille de route pour la période 2026-2029.

À travers cette initiative, le HCRCE entend promouvoir une participation accrue des Congolais de l'étranger à l'investissement productif, à l'innovation et à la création de valeur. La consolidation du dialogue avec les institutions et l'amélioration des conditions d'investissement apparaissent désormais comme des leviers essentiels pour transformer cette mobilisation en projets économiques durables au bénéfice de la République du Congo.