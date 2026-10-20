Madagascar: Hakanto House - La fête nationale d'Espagne rassemble la grande famille hispanique

Les couleurs de l'Espagne ont flotté à Hakanto House le dimanche 11 octobre dernier. La communauté hispanique de Madagascar s'y est réunie pour célébrer la Fête nationale espagnole. Cette célébration, organisée par le Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar, a rassemblé Espagnols, Latino-Américains, Malgaches hispanophones ainsi que plusieurs partenaires et amis de la culture hispanique, dans une atmosphère à la fois festive et chaleureuse.

Si cette fête est traditionnellement célébrée le 12 octobre, les organisateurs ont choisi de l'avancer d'une journée afin de permettre au plus grand nombre d'y participer. Un choix qui a porté ses fruits, tant la rencontre a favorisé les retrouvailles et les échanges entre des personnes venues d'horizons différents, mais unies par une même langue et un même attachement au monde hispanique.

Par ailleurs, les invités ont partagé un moment de convivialité autour de spécialités espagnoles, de tapas et de sangria. Pour beaucoup, ces saveurs étaient bien plus que de simples mets : elles rappelaient des souvenirs, des racines et, parfois même, un pays laissé derrière soi. Ces moments de partage ont naturellement nourri les échanges autour des traditions, des modes de vie et de l'importance accordée à la famille et à la convivialité, ouvrant un dialogue sincère entre la culture espagnole et la culture malgache.

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La Fête nationale d'Espagne commémore l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain en 1492, un événement historique qui a profondément marqué le destin de deux continents. Elle célèbre également l'héritage culturel et linguistique du monde hispanique, dont l'espagnol est aujourd'hui l'une des langues les plus parlées au monde.

Cette célébration locale a surtout rappelé que, malgré les distances, la culture demeure un puissant lien entre les peuples. Le temps d'une journée, Hakanto House est devenue un véritable carrefour de rencontres, de mémoire et d'amitié.