Togo: Cina Lawson à Séoul pour le Sommet mondial sur l'IA

Le Sommet mondial sur l'IA et le numérique s'est ouvert lundi à Séoul, en Corée du Sud, en présence de la ministre togolaise chargée de la Transformation numérique Cina Lawson.

Organisé jusqu'au 22 octobre par le Groupe de la Banque mondiale, avec les ministères sud-coréens des Finances et de l'Économie et des Sciences et des TIC, il réunit dirigeants, partenaires du développement, entreprises, chercheurs, société civile et jeunes.

Les organisateurs veulent comprendre comment l'intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique peuvent produire des gains concrets pour le développement.

L'enjeu est d'abord celui de l'emploi : 1,2 milliard de jeunes des pays en développement vont arriver sur le marché du travail dans les 10 à 15 prochaines années. Les discussions porteront sur l'accès au numérique, son coût, l'écosystème et la préparation à l'IA, ainsi que sur des applications adaptées aux contextes locaux, y compris là où la connexion est faible, dans l'agriculture, la santé, l'éducation, le tourisme et les services publics. Une IA « responsable », qui inspire confiance, est également au programme.

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Le Togo y va avec quatre dossiers :

Novissi, le programme d'aide aux populations vulnérables pendant la crise du Covid-19, que Lomé cite comme exemple d'usage de l'IA au service des plus fragiles.

Un programme national de formation en IA, qui comprend programmation informatique, anglais et accès aux compétences numériques.

« Voix du Togo », qui vise à créer les ressources nécessaires pour que l'IA comprenne les langues locales.

Le Projet d'accélération numérique, soutenu par la Banque mondiale, qui doit étendre la connectivité aux écoles, aux établissements de santé et aux administrations locales.