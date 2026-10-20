Tunisie: Le groupe allemand Scherdel explore les opportunités d'investissement au pays

Une délégation du groupe allemand Scherdel, spécialisé dans les technologies industrielles liées notamment au secteur de la mobilité, a effectué, le 19 octobre 2026, une deuxième visite en Tunisie afin d'explorer les opportunités d'implantation et d'investissement dans le pays, selon un communiqué de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia).

La délégation a été reçue par le directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib. Elle était conduite par Marcus Bach, associé gérant du groupe (Managing Shareholder), et accompagnée par Mariem Bougabrine, chargée des projets DEinternational à la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK).

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche de prospection stratégique visant à approfondir l'évaluation de l'environnement économique tunisien, des compétences locales ainsi que des incitations et avantages proposés aux investisseurs étrangers.

Elle fait suite à une première visite exploratoire effectuée par le groupe en janvier 2026, témoignant de son intérêt pour les possibilités d'investissement offertes par la Tunisie.

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Fondé il y a 130 ans, Scherdel est un groupe international qui emploie plus de 7.000 collaborateurs répartis sur 35 sites de production et de recherche et développement (R&D).

Ses activités couvrent plusieurs domaines industriels, notamment les technologies de formage, d'assemblage et de jonction, les technologies de surface ainsi que la conception et la construction de machines, d'outils et d'installations.

Cette nouvelle visite constitue une étape supplémentaire dans l'examen des perspectives d'implantation du groupe allemand en Tunisie, sans qu'une décision d'investissement ou un calendrier de réalisation n'aient été annoncés dans le communiqué de FIPA-Tunisia.