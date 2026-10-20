Tunisie: Le ténor Hassen Doss sacré « Oscar de la Méditerranée » 2026 à Rome - Une belle consécration

Le ténor Hassen Doss s'est vu décerner le Prix de l'excellence euro-méditerranéenne -- plus communément appelé « Oscar de la Méditerranée». Le trophée lui a été remis, le 14 octobre à Rome, par Dündar Kesapli, président de l'Association des journalistes de la Méditerranée et fondateur d'un événement dédié aux personnalités d'exception qui oeuvrent au rapprochement entre les deux rives.

Cette distinction, accordée lors de la quatrième édition du prix, vient célébrer le parcours remarquable de l'artiste tunisien, son exigence créative ainsi que son engagement indéfectible en faveur du dialogue interculturel et du rayonnement social par la culture.

S'exprimant auprès de l'agence TAP depuis la capitale italienne, Hassen Doss n'a pas caché sa fierté : « Je suis profondément ému. C'est un sentiment extraordinaire pour un Tunisien et un ténor de recevoir en Italie ce prix prestigieux aux côtés d'autres grands lauréats, comme le footballeur Francesco Totti. Cette consécration vient couronner des années de travail acharné et tout un cheminement ».

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La cérémonie s'est tenue dans le cadre majestueux de la Salle Spadolini du ministère italien de la Culture, sous le haut patronage de la présidence du Conseil des ministres et de plusieurs ministères italiens. Un parterre de diplomates -- notamment de l'ambassade de Tunisie en Italie --, d'universitaires, de journalistes, de représentants d'institutions et de la société civile était réuni pour l'occasion.

Cet événement annuel met en lumière les réussites majeures dans des champs très variés allant des arts, de la musique et du cinéma jusqu'au journalisme, au sport, à la diplomatie, à la justice et aux institutions publiques.

Par ailleurs, Hassen Doss donnera un concert exceptionnel, le 25 octobre, à l'opera de Tunis. Il sera accompagné par les Petits Chanteurs de Monaco ainsi que la chorale de Aida Niati.

Fondés en 1974 par le prince Rainier III, les Petits Chanteurs de Monaco font partie de la Maîtrise de la Cathédrale de Monaco, institution musicale dont l'histoire remonte à 1904. Placé sous le haut patronage du prince Albert II, le choeur réunit des garçons aux voix claires et contribue au rayonnement culturel de la Principauté à travers le monde.