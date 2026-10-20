Sénégal: Mbour - Le chef de l'Etat offre 30 bourses d'études au Maroc aux meilleurs élèves du département

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Trente bourses d'études au Royaume du Maroc ont été offertes par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux meilleurs élèves des lycées du département de Mbour, afin de leur permettre de poursuivre leur formation à l'étranger, a indiqué, lundi, Massamba Diouf, directeur de la coopération et du partenariat du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD).

"Le président de la République a octroyé des bourses à tous les meilleurs élèves des lycées du département de Mbour pour qu'ils puissent poursuivre leurs études au Maroc", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des bourses organisée à Ndiaganiao.

Selon M. Diouf, ces bourses sont destinées à des élèves ayant obtenu de bons résultats au baccalauréat, notamment avec des mentions.

"Les bénéficiaires sont issus de différents établissements secondaires du département, dont les lycées Demba Diop, de Thiadiaye, de Nguékhokh et de Ndiaganiao", a-t-il indiqué.

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Il a précisé que certains élèves initialement retenus s'étaient désistés après avoir réussi à des concours nationaux.

"Ces désistements n'ont toutefois pas pu être compensés, l'attribution des bourses étant nominative", a-t-il ajouté.

Massamba Diouf a souligné que cette initiative traduit la volonté du chef de l'État d'investir dans la formation de la jeunesse et le développement d'un capital humain de qualité.

Il a également indiqué que le président de la République ambitionne d'étendre cette initiative à l'ensemble du territoire national, estimant que la formation des jeunes constitue un enjeu majeur pour l'avenir du Sénégal.

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