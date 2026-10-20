Sénégal: L'État annonce de nouveaux paiements pour soutenir la trésorerie des entreprises

Dakar, 19 oct (APS)- Le ministre en charge du Budget Bassirou Sarr a réaffirmé, lundi, l'engagement du gouvernement du Sénégal de poursuivre ses efforts de règlement des arriérés dus aux entreprises, évoquant une enveloppe de 300 milliards de francs CFA réservée à cette fin pour 2026, en complément d'un montant de 490 milliards de francs CFA déjà payé en 2025.

"Du côté des employeurs, nous nous efforçons depuis deux ans de renforcer les entreprises. Déjà en 2025, il y a un montant de 490 milliards qui a été payé aux entreprises au titre des arriérés et nous poursuivons cet effort en 2026 avec un enveloppe de 300 milliards de francs CFA " , a -t-Il déclaré , lors d'une conférence de presse du gouvernement consacrée au climat social.

Le ministre a également fait état d'un montant supplémentaire de 269 milliards de francs CFA, présenté comme un appui au règlement d'arriérés.

Ces efforts visent notamment à soutenir les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie, dans un contexte où les retards de paiement de la commande publique peuvent peser sur leur activité, leurs investissements et leur capacité à préserver les emplois, a-t-il souligné.

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Bassirou Sarr a également indiqué que le soutien aux entreprises constitue un levier de la politique de l'emploi, en complément des mesures destinées à renforcer les services publics.

Le ministre a rappelé la volonté de l'État de poursuivre les efforts engagés, tout en tenant compte des contraintes budgétaires auxquelles le pays est confronté.