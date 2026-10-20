Sénégal: Bignona - L'intercommunalité du 'Blouf' mise sur la mutualisation des moyens pour le développement du terroir

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thionk Essyl — Les six communes du "Blouf", une partie du département de Bignona, comptent renforcer leurs partenariats économiques, en mettant en place une intercommunalité portant notamment sur le portage de projets et la mutualisation des moyens, a-t-on appris du président de ladite entité, Youssoupha Sané.

L'intercommunalité du "Blouf" regroupe les communes de Mlomp, Balingore, Thiok Essyl, Mangagoulack, Diégoune et de Karthiack, correspondant à un ensemble plus connu sous le nom de "Sembé", dans le département de Bignona.

"Cette entente ne doit pas être une structure administrative de plus. Elle doit être un véritable outil d'action, de solidarité et de développement. Notre ambition est simple : mutualiser nos moyens, valoriser les potentialités de nos communes, mobiliser des partenariats et porter des projets structurants", a expliqué son président.

S'exprimant à l'occasion d'une cérémonie d'installation de cette entente, en présence du préfet de Bignona, Youssoupha Sané a fait savoir que l'intercommunalité cible, en priorité, l'économie locale, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, l'environnement et les services sociaux de base.

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"La réussite de cette entente dépend avant tout de l'engagement collectif des maires, qui doivent, chacun "jouer un rôle bien défini", a-t-il martelé.

"Nous devons faire vivre cette entente dans un esprit de confiance, de transparence, de concertation et de solidarité. Nous sommes six communes, mais nous devons désormais apprendre à penser et à agir comme un seul terroir, dans le respect de l'identité et des intérêts de chaque comme", a encore fait valoir le maire de Balingore

Youssoupha Mané a insisté également sur l'importance de cette rencontre présentée comme une transition du nouveau modèle de coopération entre les six communes, partageant une histoire, une culture, des réalités et surtout des défis communs.

Selon lui, Il est donc naturel que les membres de l'intercommunalité "unissent leurs forces pour apporter ensemble des réponses aux préoccupations des populations", saluant la vision claire de ses collègues pour le développement du Blouf.

"A partir d'aujourd'hui, notre responsabilité est de transformer cette volonté commune en action concrète, visible et utile à nos populations. Je souhaite que nous fassions de cette entente un modèle de coopération territoriale fondé sur le travail, la solidarité et la recherche de résultats", a t-il ajouté.

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