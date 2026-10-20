Sénégal: Universités - Le coût de la généralisation de l'indemnité de logement estimé à 8 milliards FCFA

Dakar — Le coût de la généralisation de l'indemnité de logement du personnel administratif, technique et de service (PATS) des universités publiques et des Centres des oeuvres universitaires du Sénégal est estimé à environ huit milliards de francs CFA, a indiqué, lundi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara.

"La question de fond est le financement. Comment financer le paiement ?", a-t-il déclaré lors d'un point de presse du gouvernement, en réaction aux revendications de la Fédération nationale des syndicats du PATS des universités publiques et des Centres des oeuvres universitaires du Sénégal, qui réclament l'application de cette mesure.

La Fédération nationale des syndicats du PATS des universités publiques et des Centres des oeuvres universitaires du Sénégal a tenu, lundi 19 octobre 2026, des assemblées générales synchronisées pour réclamer la généralisation de cette indemnité.

Selon le ministre, des discussions sur cette revendication avaient commencé avant sa prise de fonction. Une évaluation a déjà été effectuée pour déterminer l'incidence financière de la mesure pour l'ensemble des personnels concernés.

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"Nous nous sommes attelés, dès notre arrivée, à demander aux directeurs en charge de ces secteurs de faire les simulations nécessaires, de nous donner les chiffres et les capacités de financement dont ils disposent", a-t-il expliqué.

Il a précisé que, lorsque ces données seront disponibles, le gouvernement examinera si les ressources mobilisables permettent de couvrir la demande. Dans le cas contraire, des discussions seront engagées avec le ministère des Finances pour étudier les possibilités de financement complémentaire.

Boubacar Camara a souligné que la revendication des personnels est "légale, légitime et raisonnable", assurant qu'elle n'a jamais été remise en cause par les services de l'État.

"Il n'y a pas de conflit sur cette question, c'est juste une question de mise en oeuvre", a-t-il affirmé, réitérant la volonté du ministère de poursuivre les démarches nécessaires à son application.

Le ministre a rappelé que le décret du 7 janvier 2024 instituant une indemnité de logement de 100 000 francs CFA concerne les agents directement recrutés par l'État. Pour les personnels des entités parapubliques, notamment ceux des universités, des dispositions spécifiques doivent être examinées afin de permettre l'application de la mesure.