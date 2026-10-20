Sénégal: SENELEC - Le gouvernement appelle les syndicats à surseoir à leur menace de grève

Dakar, 19 oct (APS)-Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a appelé lundi les syndicats de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) à surseoir à leur menace de grève, en attendant la décision du président de la République sur le paiement de la prime liée aux résultats bénéficiaires de l'entreprise.

"La réponse à la revendication n'est pas négative, mais il faut donner à l'autorité le temps de réunir tous les éléments qui vont présider à une prise de décision", a-t-il déclaré lors d'un point de presse du gouvernement consacré au climat social national.

Le ministre a expliqué avoir trouvé, à sa prise de fonction le 1er juin dernier, un dossier relatif à cette prime, dont le paiement avait été effectué l'année précédente.

Il a indiqué que le président du Conseil d'administration de la SENELEC avait transmis au chef de l'État, par son intermédiaire, une demande d'augmentation visant à justifier le versement de cette prime aux agents, au regard des performances réalisées par l'entreprise.

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"En réponse, les services de la présidence de la République ont produit un argumentaire technique et financier mettant en question l'opportunité du paiement, notamment au regard des performances requises pour bénéficier de cette rémunération", a-t-il précisé.

Face à ces positions divergentes, le ministre a dit avoir engagé des concertations avec les syndicats et sollicité les contributions techniques de la direction générale de la SENELEC, des services de la présidence et de ses propres services.

Selon lui, les différents argumentaires ont été examinés dans le cadre d'un arbitrage conduit au ministère, à l'issue duquel un consensus a été trouvé entre les parties sur les montants envisagés, l'opportunité du paiement et les suites à donner au dossier.

"Les conclusions de ces concertations ont ensuite été transmises au président de la République, seul habilité à prendre la décision finale sur cette question", a-t-il souligné.

El Hadji Abdourahmane Diouf a toutefois précisé que le chef de l'État ne s'était pas encore prononcé, insistant sur le fait que cette absence de décision ne saurait être interprétée comme un refus de payer la prime, pas plus qu'elle ne constitue une acceptation définitive de la demande syndicale.

"Le temps de réflexion du président de la République et le temps de décision du président de la République ne sont inscrits dans aucun délai", a-t-il fait valoir.

Le ministre a également invité les travailleurs à tenir compte du contexte actuel, marqué notamment par les perturbations de la fourniture d'électricité enregistrées en septembre, qu'il a évoquées comme ayant entraîné une interruption du service public pendant 18 jours.

Il a estimé que l'État, la direction de la SENELEC et les travailleurs devaient conjuguer leurs efforts pour éviter la répétition de telles perturbations, tout en assurant la continuité du service public, particulièrement à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Réaffirmant la disponibilité du gouvernement à poursuivre les discussions avec les organisations syndicales, El Hadji Abdourahmane Diouf a soutenu que les revendications présentées jusqu'ici méritaient d'être examinées, sous réserve des moyens financiers de l'État et des règles encadrant la prise de décision.

Il a exhorté les syndicats à privilégier le dialogue et à attendre l'arbitrage présidentiel avant toute action de grève, estimant que le processus de concertation n'avait pas encore abouti à une décision définitive.