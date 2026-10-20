Sénégal: Front syndical - Le gouvernement prévient contre le non-respect des procédures légales

Dakar — Le gouvernement a assuré, lundi, qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour garantir la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la liberté des travailleurs de se rendre à leur lieu de travail, en réaction à la grève de 72 heures annoncée cette semaine par le Front syndical pour la défense des travailleurs (FSDT).

"Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de garantir, sur l'ensemble du territoire national, la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que la liberté des salariés d'aller travailler", a déclaré le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté.

Il s'exprimait lors du point de presse du gouvernement consacré à des questions liées au climat social marqué par l'annonce, par des centrales syndicales et des syndicats d'enseignants du G7 et de la santé de mots d'ordre d'une grève générale prévue entre les 21, 22 et 23 octobre.

Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités Territoriales), Bakary Sarr (Communication), Idrissa Samb (Emploi), Abdoul Ahad Ndiaye (Transports terrestres et aériens), Bassirou Sarr (Budget) prennent part à ce face-à-face avec les journalistes.

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M. Dianté a appelé les acteurs syndicaux, les délégués du personnel, les agents de l'État et les travailleurs des entreprises privées à faire preuve de "responsabilité", les mettant en garde contre d'éventuelles sanctions disciplinaires en cas de non-respect des procédures légales encadrant le droit de grève.

Il a toutefois réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, en vue de trouver des solutions susceptibles d'apaiser le climat social.

Le ministre a également insisté sur le respect des règles applicables au sein de l'administration, afin de garantir aux populations un service public de qualité.