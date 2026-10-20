Afrique de l'Ouest: Bourse - Baisses généralisées des activités et indices de la BRVM ce lundi 19 octobre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 19 octobre 2026, les activités et indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré des baisses.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 20,164 milliards de FCFA la veille à seulement 1,937 milliard de FCFA ce 19 octobre 2026, soit une forte baisse de 18,227 milliards.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré également une baisse de 121,545 milliards, en s'établissant à 20 764,665 milliards de FCFA contre 20 886,210 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 29,444 milliards, en se situant à 13 472,560 milliards de FCFA contre 13 502,004 milliards de FCFA le vendredi 16 octobre 2026.

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Les indices ne sont pas en reste dans cette tendance baissière. L'indice de référence de la Bourse, le BRVM composite a ainsi connu une baisse de 0,58% à 529,51 points contre 532,61 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en repli de 0,53% à 256,17 points contre 257,54 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,37% à 196,22points contre 196,95 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 0,70% à 371,06 points contre 373,67 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,58 % à 213,32 points contre 214,56 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,49% à 1 850 FCFA), BOA Bénin (plus 2,22% à 9 200 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,89% à 16 200 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,41% à 20 800 FCFA) et Palm Côte d'ivoire (plus 1,38% à 7 705 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 2 875 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,29% à 2 150 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,31% à 5 550 FCFA), BOA Niger (moins 4,26% à 4 500 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 3,17% à 2 900 FCFA).