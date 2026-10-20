Angola: L'Exécutif angolais investit plus de 114 millions d'euros dans l'enseignement supérieur à Benguela

Benguela — L'Exécutif angolais investira 114,6 millions d'euros dans la construction du campus de l'Université Katyavala Bwila (UKB) et des nouveaux locaux de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED), dans la municipalité de Baía Farta, province de Benguela.

Les deux infrastructures, dont le délai d'exécution des travaux est fixé à 48 mois, représentent un investissement de 77 346 052 euros pour le campus de l'UKB et de 37 265 213 euros pour les nouvelles installations de l'ISCED, soit un montant total de 114 611 265 euros.

Le campus de l'UKB pourra accueillir au moins 5 000 étudiants et abritera les facultés d'économie, de droit et de médecine, ainsi que d'autres installations universitaires et administratives.

Implanté sur une superficie de 18 793,22 mètres carrés, le complexe comprendra également le bâtiment du rectorat, des laboratoires, un réfectoire, un complexe multisports, un poste d'entrée et un poste de garde.

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De leur côté, les nouvelles installations de l'ISCED de Benguela pourront accueillir 3 500 étudiants sur une superficie de 29 183,90 mètres carrés. Elles comprendront notamment des salles de cours, un réfectoire et un complexe multisports.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a qualifié ces projets d'essentiels à l'amélioration des conditions de formation des jeunes et au renforcement de l'enseignement supérieur public dans la province.

Selon le ministre, ces projets s'inscrivent dans le programme de l'Exécutif angolais visant à construire des infrastructures destinées à renforcer l'enseignement supérieur ainsi que le Système national de la science, de la technologie et de l'innovation.

Il a ajouté que ces nouvelles installations contribueraient à réduire les contraintes liées aux capacités d'accueil des établissements, à améliorer la qualité de la formation et à développer la recherche scientifique.

Albano Ferreira a indiqué que la province de Benguela comptait 26 514 étudiants dans l'enseignement supérieur, tandis que les deux établissements publics représentaient moins de 20 % de l'offre de formation disponible dans la province. Une situation qui, selon lui, justifie le renforcement des capacités du sous-secteur public.

Le ministre a souligné que les formations en économie, en droit, en médecine et en éducation permettraient de répondre aux besoins en personnel qualifié dans des secteurs essentiels, notamment la santé, l'administration publique, la justice et l'enseignement.

Il a également mis en avant le potentiel du campus pour stimuler le développement socio-économique de Baía Farta, grâce à la création d'emplois, au recrutement de main-d'oeuvre locale et à la dynamisation des activités économiques de la municipalité.

Le renforcement de l'enseignement supérieur pourrait, selon lui, favoriser les synergies entre les établissements universitaires et les potentialités économiques de la province, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, des transports et de la logistique.

Dans cette perspective, il a estimé nécessaire de former des professionnels capables de répondre aux besoins découlant du développement du corridor de Lobito, notamment dans les secteurs de l'ingénierie, des technologies numériques, de la gestion, du commerce et de la transformation des produits agricoles et halieutiques.

Il a ainsi préconisé un rapprochement accru entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur productif, au moyen de stages universitaires et professionnels, de la recherche appliquée, de partenariats avec les entreprises et de l'adaptation des programmes de formation aux besoins du marché du travail.

Le ministre a appelé à un suivi rigoureux de l'exécution des travaux afin de garantir le respect des délais, la qualité des réalisations et une utilisation responsable des deniers publics.

Il a assuré que son ministère suivrait l'avancement des projets et préparerait, en temps utile, l'équipement des installations ainsi que l'affectation des enseignants et du personnel technique nécessaires au fonctionnement des deux établissements.