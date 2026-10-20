Angola: Le pays et la Namibie qualifient la Commission bilatérale de jalon historique dans leurs relations

Luanda — L'Angola et la Namibie ont qualifié lundi, à Luanda, la session inaugurale de la Commission bilatérale de jalon historique dans leurs relations, estimant qu'elle renforce l'engagement des deux pays en faveur d'un approfondissement de leur coopération politique et économique.

La session a été coprésidée par le Président angolais, João Lourenço, et son homologue namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui effectue une visite d'État de trois jours en Angola à l'invitation de son homologue angolais.

Selon le communiqué conjoint relatif à la visite d'État et à la session inaugurale de ce mécanisme, la création de la Commission bilatérale découle d'une décision prise en juillet 2019, visant à regrouper les différents mécanismes de coopération bilatérale au sein d'une plateforme stratégique unique, coprésidée par les deux Chefs d'État.

Le document souligne que cette structure traduit la volonté de l'Angola et de la Namibie de renforcer leur coopération et d'assurer le suivi des initiatives d'intérêt commun.

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Les deux chefs d'État ont rappelé que l'année 2026 marque le 36e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre leurs pays, officialisées le 18 septembre 1990 à Lubango, dans la province de Huíla, par la signature de l'Accord général de coopération économique, sociale, scientifique et technique.

Les deux dirigeants ont reconnu l'importance du commerce comme levier pour relever les défis socio-économiques auxquels sont confrontées les populations des deux pays et réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations économiques bilatérales.

Dans le même contexte, ils ont salué la tenue de la deuxième édition du Forum d'affaires Angola-Namibie, organisée en marge de la session inaugurale de la Commission bilatérale, qu'ils ont présentée comme une occasion de consolider les relations entre les milieux d'affaires et de repérer de nouvelles opportunités d'investissement.

Les deux Présidents ont également souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des projets et initiatives prioritaires inscrits à l'agenda de la Commission bilatérale, afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens.

Parmi les projets phares mentionnés dans le communiqué figure une proposition de coopération dans les domaines de l'information, des communications et des technologies, visant à améliorer l'accès à Internet dans les deux pays.

Les deux Chefs d'État ont également échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun aux niveaux régional, continental et international.

Intégration régionale et agenda continental

À l'échelle régionale, l'Angola et la Namibie ont réaffirmé l'importance stratégique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dont ils sont membres fondateurs, ainsi que leur engagement à approfondir l'intégration régionale et à promouvoir le développement économique, en accordant la priorité à la stabilité politique et à la sécurité.

S'agissant de l'agenda continental, les deux dirigeants ont relevé que les pays africains continuent de faire face à des coûts de financement élevés, à des marges de manoeuvre budgétaires limitées et à des vulnérabilités liées à l'endettement, aggravées par des notations de crédit défavorables.

Dans ce contexte, ils ont salué la création de l'Agence africaine de notation de crédit, une institution indépendante destinée à fournir des évaluations des économies africaines tenant compte des réalités propres au continent, afin de faciliter l'accès à des financements à des conditions plus favorables pour le développement.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été officialisées le 18 septembre 1990.

Depuis lors, les deux pays ont développé leur coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, l'énergie, les transports, le commerce, les ressources naturelles et l'intégration régionale.