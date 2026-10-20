Angola: La Présidente namibienne plaide pour des partenariats productifs avec le pays

Luanda — La Présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a plaidé lundi, à Luanda, pour un approfondissement de la coopération économique avec l'Angola, fondé sur la mise en place de partenariats créateurs d'emplois et générateurs de prospérité pour les deux peuples.

La Cheffe de l'État a défendu cette approche lors de la clôture du Forum d'affaires Angola-Namibie, soulignant que la concrétisation de cette ambition nécessitait une participation active du secteur privé.

À cette occasion, elle a également exprimé le souhait de transformer les relations entre la Namibie et l'Angola en un partenariat économique stratégique et dynamique, afin de faire des deux pays « des acteurs majeurs du développement régional et continental ».

Elle a toutefois souligné la nécessité de renforcer les capacités productives des deux pays afin de réduire leur dépendance à l'égard du secteur pétrolier.

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Dans son intervention, la Présidente namibienne a déclaré que son pays était ouvert aux investisseurs angolais désireux de développer des projets dans les secteurs des mines, de l'énergie et de l'eau, de l'agriculture, du pétrole et du gaz, des transports et de la logistique, ainsi que du tourisme.

Elle a exprimé le souhait que ce forum d'affaires serve de plateforme pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement et développer des partenariats durables et inclusifs, accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME).

Netumbo Nandi-Ndaitwah a estimé que les agences de promotion des investissements de l'Angola et de la Namibie devraient travailler de concert afin de partager les informations nécessaires aux investisseurs et de définir une approche pragmatique pour lever les obstacles bureaucratiques, notamment aux frontières et dans le domaine de la logistique.

Placé sous le thème « Stimuler l'industrialisation régionale, l'investissement et la croissance durable grâce à des partenariats stratégiques », le forum a été organisé par l'Agence angolaise de l'investissement privé et de la promotion des exportations (AIPEX).

Outre la présentation des perspectives d'investissement dans les deux pays, la rencontre a donné lieu à des tables rondes consacrées à la « Construction de chaînes de valeur alimentaires et agro-industrielles entre la Namibie et l'Angola » et à la manière de « Tirer parti de la logistique, des transports, de l'énergie et des corridors commerciaux pour accélérer les échanges et les investissements entre la Namibie et l'Angola ».

Des hommes d'affaires, des investisseurs, des ministres ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Angola ont pris part au forum.