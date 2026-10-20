Afrique: Boxe - Trois Angolais qualifiés pour les quarts de finale à Nairobi

Luanda — Les boxeurs angolais Bernardo Sandro, Martinho Ferreira et Daniel Gomes se sont qualifiés lundi pour les quarts de finale des Championnats d'Afrique de boxe seniors masculins, qui se déroulent à Nairobi, au Kenya.

Bernardo Sandro, engagé dans la catégorie des 65 kg, a battu le Tanzanien Mtawal Waziri à l'unanimité des juges, tandis que Martinho Ferreira, dans la catégorie des 47 kg, s'est imposé face au Somalien Mahad Farah, également à l'unanimité.

De son côté, Daniel Gomes, engagé dans la catégorie des 60 kg, a pris le dessus sur le Kényan Benedict Tuma par décision partagée des juges, validant ainsi sa qualification pour le tour suivant.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le président de la Fédération angolaise de boxe, Carlos Luís, a jugé positive la prestation des pugilistes nationaux, soulignant l'importance de cette compétition pour élever leur niveau de performance.

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Selon le dirigeant, l'Angola participe à ces championnats avec dix boxeurs, dont trois ont déjà été éliminés, tandis que les autres restent en lice, avec l'ambition d'atteindre les demi-finales.

Carlos Luís a souligné que cette participation offre aux entraîneurs l'occasion d'évaluer les performances des athlètes et d'identifier ceux qui présentent les meilleures aptitudes en vue des prochaines échéances internationales.

Il a précisé que les tournois de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ne sont prévus qu'en 2027, ce qui en fait l'une des principales priorités de la fédération.

Il a ajouté que la stratégie de l'instance fédérale repose sur le renforcement de la compétitivité au niveau national, notamment par l'organisation de championnats nationaux plus disputés, afin de sélectionner les boxeurs les mieux préparés pour représenter le pays dans les compétitions internationales.

Les Championnats d'Afrique de boxe prendront fin jeudi 22 octobre.