Sénégal: Dahra - Un point Wave braqué, 8 millions de FCFA emportés

20 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

Un point de transfert d'argent Wave, situé sur la route nationale à Dahra, près de la radio Ferlo FM, a été la cible d'un braquage à main armée lundi soir, aux environs de 20 heures. Les assaillants sont repartis avec une somme estimée à 8 millions de FCFA.

Selon des témoignages recueillis sur place, plusieurs individus armés ont fait irruption dans le kiosque avant d'ouvrir le feu avec des armes à balles réelles pour semer la panique et contraindre les occupants à leur remettre la caisse.

Avant de prendre la fuite, les malfaiteurs ont également caillassé le véhicule du gérant. Ils ont ensuite disparu dans la nuit.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra s'est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage et ouvrir une enquête en vue d'identifier les auteurs de cette attaque.

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