L'ancienne secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a apporté son soutien à un projet de complexe sports-études-métiers à Méouane, dans le département de Tivaouane.

Portée par Mamadou Fall, natif de la localité, cette infrastructure sera construite sur un site de 8 à 15 hectares, à proximité du tracé de la future autoroute à péage, dont la livraison est prévue en juillet 2027.

Le complexe comprendra deux terrains de football, deux terrains de football à sept, une piste d'athlétisme, une piscine, des terrains de basketball, de handball et de tennis, ainsi qu'une salle de gymnastique. Il abritera également des salles d'études, des ateliers de formation aux métiers de la couture, de la menuiserie et de la mécanique, un daara, une mosquée et des dortoirs.

Accompagnée d'une délégation comprenant d'anciens internationaux sénégalais, Fatma Samoura a remis une contribution de 5 millions de FCFA pour le démarrage du projet, dont le coût global est estimé à plusieurs milliards de FCFA. Le maire de Méouane, Cheikh Sall, et le sous-préfet ont, pour leur part, assuré le promoteur de leur accompagnement.

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Mamadou Fall a expliqué que le projet vise à prendre en charge des jeunes âgés de 11 à 13 ans, notamment ceux sortis des daaras ou déscolarisés, afin de leur offrir un encadrement scolaire et sportif, tout en leur permettant d'apprendre un métier.

« C'est un centre comme Génération Foot ou Diambars, mais avec une particularité : le sport et les métiers. Il y aura des études et l'apprentissage d'un métier », a expliqué le promoteur, originaire de Touba Fall, dans la commune de Méouane.

Selon lui, le projet sera réalisé en partenariat avec Génération Foot et d'autres partenaires nationaux et internationaux, dont les noms seront dévoilés lors de la cérémonie de pose de la première pierre.

La capacité d'accueil initiale du complexe est estimée entre 50 et 100 pensionnaires, avec une montée en puissance progressive pour atteindre 200 à 300 jeunes. Mamadou Fall a salué l'accompagnement du maire de Méouane et de l'ancienne secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, dont le soutien constitue une étape importante dans la concrétisation de cette initiative.