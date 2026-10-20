Ile Maurice: La Grande Muraille, une histoire qui épouse les montagnes

Pour une grande partie du public, la Grande Muraille de Chine reste l'image d'un long mur traversant les montagnes. Les journalistes internationaux participant au programme du China International Press Communication Center (CIPCC) ont découvert, le 12 octobre, une autre réalité du monument lors d'une visite à Juyongguan, ancienne passe fortifiée située au nord de Beijing.

Juyongguan est l'une des sections de la Grande Muraille situées dans la région de la capitale. Le site se trouve dans le district de Changping, au milieu des montagnes. Il mesure 4 142 mètres de long et comprend plusieurs ouvrages qui faisaient partie de son système défensif, notamment des portes, des tours et des fortifications.

Sur place, ce sont d'abord les marches qui donnent une autre idée du monument. Le parcours commence par une montée qui devient progressivement plus exigeante. Les marches ne sont pas toutes de la même hauteur : certaines sont basses, d'autres nettement plus hautes. À mesure que la pente augmente, les rampes placées de chaque côté aident à l'ascension.

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Le mur épouse le relief de la montagne. Les remparts montent avec la pente et les tours apparaissent au fil du parcours. À Juyongguan, les montagnes entourent l'ancienne passe et les différents ouvrages sont répartis au tour de la vallée. Leur disposition permet de comprendre le rôle stratégique du site et la manière dont les fortifications étaient intégrées au terrain.

Les journalistes internationaux du CIPCC ont découvert les fortifications de Juyongguan, une ancienne passe de la Grande Muraille.

La Grande Muraille s'est construite sur deux millénaires. Elle est le résultat de plusieurs périodes de construction et de renforcement, sous différentes dynasties. Selon les données is sues de l'enquête nationale sur les ressources de la Grande Muraille, 43 721 éléments liés au monument ont été recensés dans 15 provinces, régions et municipalités. Ces ressources comprennent notamment les murs, les fossés, les bâtiments isolés, les forteresses et d'autres vestiges associés au système défensif. La longueur totale des murs et fossés recensés atteint 21 196,18 kilomètres.

Dans la capitale, la Grande Muraille traverse six districts : Pinggu, Miyun, Huairou, Yan qing, Changping et Mentou gou. Elle s'étend sur environ 520,77 kilomètres selon les données du Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau. Plusieurs sections sont aujourd'hui connues du public, notamment Badaling, Mutia nyu, Simatai, Huanghuacheng, Gubeikou et Jiankou.

Construite en deux millénaires

Elles présentent des ca ractéristiques différentes selon le relief, les matériaux utilisés et les périodes auxquelles elles ont été construites ou renforcées.

Les premières fortifications à l'origine de certaines parties de la Grande Muraille remontent à plusieurs siècles avant notre ère. Vers 220 avant J.-C., sous Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, de la dynastie Qin, plu sieurs fortifications existantes sont reliées et renforcées dans le cadre d'un système défensif plus vaste.

La construction se pour suit ensuite sous différentes dynasties. Selon l'Unesco, la Grande Muraille est construite et renforcée du IIIe av. J.-C. au XVIIe siècle.

La dynastie Ming -qui régna de 1368 à 1644 - joue un rôle important dans le déve loppement de la Grande Muraille. Une grande partie des sections visibles aujourd'hui date de cette période. Les techniques de construction varient toutefois selon les époques et les régions.

Certaines parties anciennes ont été réalisées en terre compactée, tandis que des sections plus récentes utilisent notamment la brique et la pierre. À certains endroits, le dispositif est complété par des tours de guet, des forte resses, des portes et d'autres installations militaires.

La fonction première de ces fortifications était militaire. Elles faisaient partie de systèmes destinés à surveiller et défendre les frontières du nord de différents États et empires chinois.

Leur histoire est aussi liée aux relations, parfois conflictuelles, entre les populations agricoles installées au sud et les nomades des régions du nord - en particulier les Mongols. Pour l'Unesco, la Grande Muraille témoigne à la fois des conflits et des échanges entre ces différentes sociétés.

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987, la Grande Muraille est l'un des monuments les plus connus de Chine. Mais sa découverte sur le terrain permet de dépasser cette image familière. À Juyong guan, le monument se dé couvre au fil de la marche, dans un paysage où l'histoire, l'architecture et la géographie se rencontrent.