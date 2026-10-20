Madagascar: Assainissement - Antananarivo a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

Avec 1 300 tonnes de déchets collectées quotidiennement et un coût estimé à un milliard d'ariary par mois en 2025, l'assainissement de la capitale mobilise des moyens importants. À l'approche de la saison des pluies, la capacité à maintenir les résultats des opérations de nettoyage reste toutefois une question centrale.

Nettoyer Antananarivo ne suffit pas : encore faut-il empêcher le retour des déchets.

Alors que la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) multiplie les interventions, notamment autour du lac Behoririka, la pérennité des opérations dépendra des moyens disponibles, de l'entretien des canaux et de la coordination des services municipaux. Autant de conditions nécessaires pour limiter l'accumulation des déchets et les risques d'inondation pendant la saison des pluies.

La Société municipale d'assainissement (SMA) dispose de 40 camions, dont 23 à 25 sont opérationnels quotidiennement. Son parc comprend 15 à 17 camions-bennes et huit bennes tasseuses. Le fonctionnement de ces véhicules nécessite environ 2 000 litres de carburant par jour, hors frais d'entretien. La société collecte environ 1 300 tonnes de déchets par jour, un volume susceptible de dépasser les 2 000 tonnes pendant la saison des pluies. Le taux de ramassage est estimé entre 80 et 85 %.

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Dans les secteurs éloignés des grands axes, certains bacs restent toutefois partiellement remplis. Ces chiffres illustrent l'ampleur des besoins auxquels les services d'assainissement doivent répondre. Ils soulèvent également la question de la capacité à maintenir les équipements opérationnels et à assurer une collecte régulière sur l'ensemble du territoire communal.

En 2025, la collecte des ordures ménagères et leur transport vers la décharge d'Andralanitra coûtaient environ un milliard d'ariary par mois. Le financement repose notamment sur les recettes communales et les ressources liées à l'impôt foncier sur les propriétés bâties (IFPB), auquel est associée la redevance sur les ordures ménagères (ROM). Si ce montant donne une indication du coût du service, les données disponibles ne permettent pas de déterminer si les ressources sont suffisantes au regard des besoins actuels.

Le budget effectivement consacré à l'assainissement en 2026, ainsi que la part des recettes affectée à ce service, restent à préciser. Behoririka, révélateur des enjeux Le chantier du lac Behoririka illustre les défis auxquels la capitale est confrontée.

Selon les chiffres communiqués par la CUA, environ 20 000 mètres cubes de boues et de terres ont été retirés. Quelque 11 000 mètres cubes de sédiments et de déchets resteraient à évacuer. Au-delà des volumes extraits, l'enjeu est de garantir le bon écoulement des eaux et d'éviter une nouvelle accumulation de sédiments. Le directeur général de la SMA, Ranoelijaona Tantely, explique que les eaux provenant notamment d'Ankadifotsy, de Soarano et d'Antanimena convergent vers le lac, auxquelles s'ajoutent les eaux usées de la capitale. Cette accumulation contribue à l'envasement et peut aggraver les inondations pendant la saison des pluies. Le curage constitue donc une intervention nécessaire, mais il ne règle pas à lui seul le problème.

Tant que les déchets continuent d'atteindre les canaux et que les sédiments s'y déposent, les zones nettoyées risquent de s'envaser de nouveau. La destination finale des boues extraites et les modalités de leur traitement restent également à préciser. À Ambohibary Antanimena, le chef du fokontany, Emmanuel, signale des problèmes liés aux conduites souterraines qui contribueraient à l'obstruction des canaux. Il évoque un détournement, depuis 2009, des eaux provenant d'Ankadifotsy et d'Antanimena vers ce secteur, alors qu'elles auraient dû rejoindre le canal d'Andriatany. Cette explication nécessite une vérification technique afin de déterminer l'origine des problèmes d'écoulement et les travaux à prévoir.

L'entretien, condition de la durabilité

La SMA assure le ramassage des déchets déposés dans les bacs, leur transport vers Andralanitra et le curage des petits canaux. La Direction de l'aménagement urbain intervient dans le nettoyage des rues et des espaces publics, tandis que les responsables des six arrondissements et les fokontany doivent contribuer au maintien de la propreté. Cette répartition des tâches suppose une coordination régulière entre les différents intervenants.

Or, les informations disponibles ne précisent ni la fréquence de l'entretien des canaux, ni le calendrier des prochaines interventions, ni les moyens mobilisés pour assurer le suivi des zones nettoyées. À Behoririka, les habitants attendent encore des interventions sur les conduites d'évacuation des eaux avant les fortes pluies. Si certains constatent des améliorations, des commerçants estiment que les abords du lac ne sont pas encore suffisamment propres.

Le fokontany attend notamment des directives de la Commune pour poursuivre les opérations de nettoyage. La réussite des interventions dépendra donc autant des travaux réalisés que de leur suivi. Sans entretien régulier des canaux et sans évacuation complète des sédiments, les résultats obtenus risquent de rester temporaires.

La mobilisation des habitants en question

À Ampandrana Besarety, le dispositif RF2 organise le nettoyage des rues et la collecte des déchets auprès des ménages. La contribution mensuelle s'élève à 2 000 ariary par ménage et à 5 000 ariary pour les grands commerces et les bars. Environ 60 % des habitants seraient membres du dispositif, suivi par la Commune et le Bureau municipal d'hygiène. Mais la sensibilisation reste essentielle.

Certains habitants participent aux opérations de nettoyage avant de recommencer à jeter leurs déchets dans les canaux. Sans évolution des comportements et sans collecte régulière, les efforts risquent d'être rapidement annulés. La participation des habitants peut ainsi compléter l'action des services municipaux, mais elle ne saurait se substituer à un dispositif public capable d'assurer durablement le ramassage, l'évacuation et l'entretien des infrastructures.

À Behoririka, les commerçants confrontés aux conséquences des déplacements La réorganisation des abords du lac soulève également des difficultés économiques pour les commerçants déplacés vers le nouveau marché de Behoririka. Randrianarivelo Nirina Harisoa, vendeuse de meubles, dit ne pas s'opposer au projet municipal, mais conteste l'emplacement qui lui a été attribué, au quatrième étage. « Mon problème, c'est qu'on m'a installée au quatrième étage, alors que les meubles doivent être transportés chaque jour pour monter et descendre.

C'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire. Embaucher quelqu'un est également impossible, car les bénéfices sont déjà faibles. Et les clients qui veulent acheter des meubles ne vont pas monter au quatrième étage », explique-t-elle. Depuis son déplacement, deux semaines auparavant, elle affirme n'avoir réalisé aucune vente. « Je ne le cache pas : à la maison, nous avons presque du mal à acheter même du savon. Nous devons réduire la nourriture. Si nous consommions deux mesures de riz par jour, nous n'arrivons plus à en acheter qu'une seule. Les enfants ont à peine de quoi aller à l'école.

Je cherche une solution, en envisageant de vendre autre chose, mais ce n'est pas facile », confie-t-elle. D'autres commerçants, représentés notamment par Mino, demandent un accord clair sur le caractère temporaire de leur déplacement et sur les conditions d'un éventuel retour. Ils disent avoir compris que les travaux concernaient les conduites et craignent de ne pas pouvoir retrouver leurs emplacements. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette incertitude pèse sur leurs revenus.

Par ailleurs, selon Gilles Randrianarivo, responsable des marchés de la CUA, le recensement des commerçants dans les 39 marchés des six arrondissements doit permettre de disposer de chiffres fiables, alors que leur nombre augmente. Chaque commerçant doit signer son document de recensement. Des résultats à inscrire dans la durée La capitale dispose de services municipaux, de véhicules et de dispositifs de proximité pour assurer l'assainissement. Toutefois, plusieurs éléments restent à préciser : les moyens financiers effectivement mobilisés en 2026, le calendrier d'évacuation des boues restantes à Behoririka, la fréquence d'entretien des canaux et les modalités de suivi des opérations.

À l'approche de la saison des pluies, ces informations sont essentielles pour apprécier la capacité des services concernés à répondre aux besoins. Les volumes de déchets collectés et de boues retirées constituent des indicateurs utiles, mais ils ne suffisent pas à mesurer l'efficacité d'une politique d'assainissement. La véritable épreuve sera de maintenir les canaux fonctionnels, d'empêcher le retour des déchets et de coordonner durablement l'action des services municipaux et des habitants. Antananarivo a engagé des moyens importants.

Reste à démontrer qu'ils permettront de transformer les opérations ponctuelles en un dispositif d'entretien régulier, capable de répondre aux besoins de la capitale au-delà de la saison des pluies.