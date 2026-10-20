Madagascar: Finances publiques - Les investissements publics stimulent l'économie

Le gouvernement entend orienter les ressources publiques vers les priorités nationales pour soutenir la croissance économique.

Le gouvernement entend orienter les ressources publiques vers les priorités nationales pour soutenir la croissance économique. Le gouvernement veut améliorer l'efficacité des investissements publics afin de mieux répondre aux besoins de la population et de soutenir le développement économique. Le lundi 19 octobre 2026, au Grand Amphithéâtre de la Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie, à Ankatso, le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a officiellement lancé les échanges techniques consacrés à l'élaboration de la Politique nationale des investissements publics.

Organisée par la Primature, cette démarche se poursuivra jusqu'au 18 décembre 2026. L'objectif est de définir une stratégie permettant d'orienter les ressources publiques vers les secteurs prioritaires et les projets susceptibles de produire des résultats concrets. Au-delà des sommes engagées, l'enjeu est de faire des investissements un levier de croissance et d'amélioration des conditions de vie des Malgaches.

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La réalisation d'infrastructures, le développement des régions et l'amélioration des services sociaux figurent parmi les domaines concernés. Des investissements mieux ciblés peuvent faciliter les déplacements, améliorer l'accès aux services essentiels et favoriser les activités économiques.

Renforcer l'autonomie

Pour les commerçants, les producteurs et les petites entreprises, des infrastructures adaptées peuvent notamment réduire les contraintes liées au transport et faciliter les échanges.

Lors de son discours, le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a insisté sur la nécessité de revoir la manière de concevoir et de gérer les dépenses publiques. Selon lui, les investissements ne doivent pas se limiter à l'engagement de crédits, mais se traduire par des changements perceptibles dans le quotidien des citoyens.

« Ce ne sont pas les ressources financières disponibles qui doivent déterminer nos actions, mais les véritables besoins du pays qui doivent orienter les investissements publics », a-t-il souligné. Cette orientation suppose de mieux définir les priorités nationales avant de mobiliser les financements. Elle vise également à renforcer l'autonomie de décision du pays, afin que les projets répondent davantage aux réalités économiques et sociales de Madagascar.

Les échanges techniques réuniront des institutions publiques, des ministères, des représentants des régions, le secteur privé, la société civile, les universités ainsi que des partenaires techniques et financiers. Neuf thématiques seront examinées, notamment les priorités nationales, le développement régional, les secteurs sociaux, la transformation numérique, les mécanismes de financement et le suivi des projets.

La qualité de la gestion constitue un autre enjeu majeur. La transparence dans l'utilisation des fonds publics et le contrôle de l'exécution des projets doivent contribuer à limiter les dépenses inefficaces.