Madagascar: Antanimena - Un incendie serait parti d'un compteur électrique

20 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Un incendie survenu hier matin à Antanimena Andrefana serait parti d'un compteur électrique. Les flammes ont ravagé le salon d'une maison à deux étages, sans faire de victime.

Un incendie s'est déclaré hier matin dans une maison à Antanimena Andrefana. Selon les premiers éléments recueillis par les pompiers et les témoignages des personnes présentes, le feu serait parti d'un compteur électrique avant de se propager rapidement aux objets situés à proximité.

L'intervention des voisins, puis des secours, a permis de limiter les dégâts. Aucun blessé ni décès n'est à déplorer. Le sinistre est survenu vers 8 h 20 dans une maison à deux étages, située dans une propriété clôturée en bordure de la voie ferrée.

Détonations

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« J'étais en train de repasser lorsque quelqu'un a crié qu'il y avait le feu en bas. Le compteur brûlait et les flammes avaient atteint les cartons placés à côté. Nous avons eu peur et sommes sortis rapidement », raconte une jeune occupante. Les habitants ont pu évacuer les lieux.

Alertés, les voisins ont tenté d'éteindre les flammes tout en prévenant les pompiers. Le feu a toutefois gagné en intensité et des détonations ont été entendues.

Arrivés six minutes après l'appel, les secours ont constaté que les flammes s'étaient propagées de la cage d'escalier jusqu'au deuxième étage. Ils ont éteint l'incendie au terme de quarante-cinq minutes d'intervention.

« La maison compte sept pièces. Le salon a été le plus touché: environ 80 % des biens qui s'y trouvaient ont brûlé. Les six autres pièces ont été préservées. Un court-circuit au niveau du compteur installé près de l'escalier serait à l'origine du sinistre », précisent les pompiers.

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