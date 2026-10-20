Madagascar: Rallye- Mathieu Andrianjafy met fin à sa carrière

Le sextuple champion de Madagascar de rallye, Mathieu Andrianjafy, met en vente sa Subaru Impreza N11 et annonce qu'il quitte définitivement la discipline.

Coup de tonnerre dans le monde du rallye malgache. La publication de Mathieu Andrianjafy, le pilote le plus titré du pays, sur Facebook hier en fin de matinée, a suscité la curiosité de nombreux passionnés. « Après de belles années de compétition, une page se tourne. Je mets en vente ma Subaru Impreza N11 Rallye, une voiture qui représente des années de passion, de travail et de souvenirs sur les spéciales », peut-on lire dans son message.

Le pilote, sextuple champion national (2007, 2013, 2022, 2023, 2024 et 2025), a ensuite présenté la fiche technique de sa Subaru. Dans l'après-midi, la nouvelle de son départ circulait rapidement sur les réseaux sociaux. « Mathieu Andrianjafy quitte le rallye (...) Le sextuple champion de Madagascar annonce l'arrêt définitif de sa carrière », a notamment publié le journal La Vérité.

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Le pilote a également exprimé sa déception face à l'évolution de la discipline et à la gestion actuelle du championnat. « Après des années de passion, de sacrifices et d'investissements, je suis profondément déçu par l'évolution de la discipline, notamment par le manque de rigueur, de transparence et d'équité », explique-t-il. Mathieu Andrianjafy a remporté quatre titres consécutifs au volant de sa Subaru Impreza N11, de 2022 à 2025.

Il était alors copiloté par Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy de 2022 à 2024, puis par Heri-Possible en 2025. Le pilote avait décroché son premier sacre en 2007 au volant d'une Subaru GC8, avant de remporter un deuxième titre en 2013 aux commandes d'une Mitsubishi Evo IX.

Un départ avant la dernière manche

Connu sous le pseudonyme de « Zaza Maditra », ou « l'enfant terrible », Mathieu Andrianjafy devrait ainsi quitter le championnat avant la dernière manche de la saison 2026, prévue les 14 et 15 novembre dans la capitale. Copiloté cette saison par Nathanaël Young, le pilote, qui conduit sa propre Subaru N11 depuis cinq ans, occupe la troisième place du classement provisoire après quatre manches disputées, avec 105,5 points, selon les données communiquées. L'équipage Mathieu-Nathanaël dominait pourtant le classement après les trois premières manches, avec 192,5 points, devant Frédéric Rabekoto (97 points) et Olivier Ramiandrisoa (75 points), tous deux au volant d'une Mitsubishi Evo X.

Le duo Mathieu-Nathanaël avait remporté les deux premières courses disputées dans la capitale avant de terminer au pied du podium lors du 19e Rallye du Boeny, à la mi-août. Frédéric Rabekoto s'était ensuite imposé à Mahajanga, tandis qu'Olivier Ramiandrisoa a décroché sa première victoire lors du récent Rallye Tour de Tana, comptant pour la quatrième manche nationale.

Au classement provisoire, Frédéric Rabekoto est crédité de 127 points, talonné par Olivier Ramiandrisoa, qui totalise 115 points. En parallèle de sa carrière de pilote, Mathieu Andrianjafy a créé l'écurie ZZM Racing en 2025. Celle-ci regroupe plusieurs pilotes de différentes catégories d'âge et issus de plusieurs clubs. Serge Rasanda Légende : Mathieu Andrianjafy met en vente sa Subaru Impreza N11 et annonce son départ du rallye.