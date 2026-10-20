Madagascar: Méries Arthur Randrianambinintsoa- « La sécurité routière exige discipline, vigilance et responsabilité »

interview

Moniteur d'auto-école à Nanisana, Méries Arthur Randrianambinintsoa explique le rôle essentiel des auto-écoles dans la formation des conducteurs et la prévention des accidents de la circulation. Il répond à nos questions.

Quelles mesures permettent de prévenir les accidents de la circulation ?

La prévention des accidents passe avant tout par le respect du Code de la route et des panneaux de signalisation. Les conducteurs doivent adapter leur vitesse aux conditions de circulation, maintenir les distances de sécurité et s'abstenir de conduire sous l'influence de l'alcool. Ils doivent également observer des temps de repos suffisants pour éviter la fatigue, susceptible de diminuer leur vigilance. Par ailleurs, le recyclage et la mise à jour des connaissances contribuent à améliorer les comportements au volant et à renforcer la sécurité de tous les usagers de la route.

Quelles sont les différentes catégories de permis de conduire à Madagascar ?

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À Madagascar, il existe plusieurs catégories de permis de conduire, selon le type de véhicule. Le permis A' est destiné aux motos légères, tandis que le permis A concerne les grosses motos. Le permis B autorise la conduite des voitures particulières, le permis C celle des camions et le permis D celle des autobus et des véhicules de transport en commun. Le permis E concerne les véhicules avec remorque, tandis que le permis F est réservé aux véhicules spécialement aménagés.

Quel regard portez-vous sur l'état de nos routes ?

L'état des routes constitue un facteur non négligeable dans les accidents de la circulation. Les nids-de-poule, les dégradations et le manque d'entretien peuvent mettre les conducteurs en difficulté et accroître les risques. Il appartient donc à l'État et au ministère responsable de veiller à l'entretien et à la réhabilitation des infrastructures routières. Une attention particulière devrait être accordée à la RN2, afin de garantir de meilleures conditions de circulation et de renforcer la sécurité des usagers.

Quel message adresseriez-vous aux usagers de la route pour prévenir les accidents ?

À tous les usagers de la route, il faut faire preuve de prudence, de responsabilité et de respect envers les autres. La sécurité routière est l'affaire de tous, qu'on soit automobiliste, motocycliste, cycliste ou piéton. Il est essentiel de respecter le Code de la route, les panneaux de signalisation, les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Les conducteurs doivent également s'abstenir de conduire sous l'influence de l'alcool, éviter l'utilisation du téléphone au volant et vérifier l'état de leur véhicule avant chaque déplacement. Un comportement responsable peut sauver des vies.