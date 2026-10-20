Madagascar: Projet - Girls Initiative accompagne les filles déscolarisées

Une session de formation sur la prévention de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuel (PSEA), dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Girls Initiative, financé par l'Unicef, a été organisée à Mahajanga, il y a quelques semaines.

Le projet visait à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans la région Boeny. L'objectif de cette session était de renforcer les connaissances et les capacités des participants sur les principes de protection, les mesures de prévention ainsi que les mécanismes et procédures de signalement des situations d'exploitation, d'abus ou de harcèlement sexuel.

Cette formation a réuni les différents acteurs directement impliqués dans la formation, l'accompagnement et l'insertion professionnelle des bénéficiaires du projet.

Pour mettre en pratique le projet, une opportunité de formation est ouverte pour les jeunes filles déscolarisées ou filles mères âgées de 15 à 19 ans.

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La rentrée est prévue le 26 octobre prochain à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le 14 jusqu'au 23 octobre.

« Deux métiers de formation au choix sont proposés aux participantes à savoir la mécanique auto et l'accueil et vente. La formation professionnelle duale (FPD) est gratuite », a expliqué le responsable du projet.

Girls Initiative est un programme qui vise à soutenir l'éducation et l'autonomisation des adolescentes. Il s'adresse principalement aux jeunes filles âgées de 15 à 19 ans qui sont déscolarisées ou rencontrent des difficultés d'accès à la scolarité, ainsi qu'aux jeunes mères de cette tranche d'âge.