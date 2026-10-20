Madagascar: Mècenat - La solidarité industrielle améliore le quotidien des enfants

Le 19 octobre 2026, le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) et l'artiste Joely ont remis les contributions de vingt-huit entreprises membres à MealEspoirs Madagascar, dans le quartier d'Anosibe, à Antananarivo. Baptisée «Toujours debout, unis avec les Malgaches pour nos enfants», cette initiative de responsabilité sociétale vise à améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables, notamment à travers l'alimentation, l'éducation et la protection.

À Anosibe, la précarité familiale affecte directement les conditions de vie et d'apprentissage des enfants. Certains grandissent dans des logements exigus, tandis que d'autres sont confrontés à des violences ou doivent participer à des activités de récupération dans les décharges pour contribuer aux revenus familiaux.

Pour répondre à ces difficultés, MealEspoirs Madagascar développe un accompagnement qui dépasse la distribution alimentaire. « Il y a des enfants qui vivent à dix dans une cabane de cinq mètres carrés. Ce ne sont pas des conditions pour apprendre correctement », explique Cyrille Casalis, fondateur et président de l'organisation.

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Active auprès des populations vulnérables, l'association intervient dans trois domaines essentiels : l'alimentation, l'éducation et la santé. Elle contribue à la scolarisation des enfants, prend en charge des fournitures scolaires et propose des activités pédagogiques. Elle dispose également d'un foyer destiné aux enfants en difficulté, notamment ceux exposés à des violences dans leur environnement familial ou dans leur quartier.

Cette prise en charge vise à offrir aux enfants un cadre plus sûr pour apprendre et grandir.

« Redonner leur dignité aux enfants, c'est leur apprendre à se respecter, à respecter les autres et à les protéger. Chaque enfant a le droit d'avoir un avenir », souligne Cyrille Casalis.

L'objectif est également de leur permettre d'échapper aux activités de survie qui compromettent leur scolarité. « Je n'arrive pas à concevoir qu'un enfant puisse vivre toute sa vie dans une décharge, à ramasser du charbon ou des morceaux de métaux pour les vendre au kilo. Ce n'est pas l'avenir de Madagascar », insiste-t-il.