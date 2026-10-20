Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le directeur général des affaires électorales échange avec les maires d'arrondissements

20 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

Accompagné du préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Ibocko Onanga, et d'autres autorités locales, le directeur général des affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, a échangé le 16 octobre avec les différents maires d'arrondissements de la ville océane. Objectif : le cadrage et l'inventaire du matériel électoral dans ce département prélude aux scrutins législatifs et locaux de juillet 2027.

Au cours de cette rencontre, le directeur général des affaires électorales a rappelé que la cartographie électorale entendue comme la détermination des limites exactes des circonscriptions électorales et des lieux abritant déjà ou pouvant abriter les centres et bureaux de vote a toujours été à l'occasion de la préparation des élections, une de toutes premières opérations.

« Le cadrage est une opération accomplie par l'administration sous le suivi et le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante, l'inventaire du matériel a pour objectif, la connaissance du nombre et de l'état du matériel existant et disponible. Il est le préalable nécessaire à toute nouvelle acquisition du matériel » a-t-il précisé.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.