Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le directeur général des affaires électorales échange avec les maires d'arrondissements

Accompagné du préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Ibocko Onanga, et d'autres autorités locales, le directeur général des affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, a échangé le 16 octobre avec les différents maires d'arrondissements de la ville océane. Objectif : le cadrage et l'inventaire du matériel électoral dans ce département prélude aux scrutins législatifs et locaux de juillet 2027.

Au cours de cette rencontre, le directeur général des affaires électorales a rappelé que la cartographie électorale entendue comme la détermination des limites exactes des circonscriptions électorales et des lieux abritant déjà ou pouvant abriter les centres et bureaux de vote a toujours été à l'occasion de la préparation des élections, une de toutes premières opérations.

« Le cadrage est une opération accomplie par l'administration sous le suivi et le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante, l'inventaire du matériel a pour objectif, la connaissance du nombre et de l'état du matériel existant et disponible. Il est le préalable nécessaire à toute nouvelle acquisition du matériel » a-t-il précisé.