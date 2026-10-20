Afrique du Nord: Tpay choisi par Vodafone Qatar comme agrégateur de paiement direct sur facture opérateur

Ce partenariat de longue date franchit une nouvelle étape avec la désignation de tpay comme agrégateur de paiement direct de Vodafone Qatar, dans le prolongement de plusieurs lancements réussis de services numériques majeurs.

tpay, le principal partenaire de connectivité des paiements au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (META), a été choisi par Vodafone Qatar comme agrégateur de paiement direct sur facture opérateur (Direct Operator Billing - DOB), à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel (Request for Proposal - RFP).

Cette nomination s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre tpay et Vodafone Qatar, commence depuis 2018. Au fil des années, les deux entreprises ont collaboré au lancement de plusieurs services numériques et solutions de paiement majeurs, notamment Google Play, l'App Store d'Apple et d'autres services numériques bien connues.

Les succès enregistrés dans le cadre de cette collaboration ont renforcé les relations entre les deux entreprises et démontré la capacité de tpay à fournir les infrastructures techniques, la connectivité et l'accompagnement opérationnel nécessaires pour proposer des solutions de paiement direct sur facture opérateur fluides et fiables, à grande échelle.

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Dans le cadre de ce nouvel accord, tpay assurera la connectivité technique des services de paiement direct sur facture opérateur de Vodafone Qatar. Les commerçants et les fournisseurs de services numériques souhaitant proposer cette solution aux clients de Vodafone Qatar pourront se connecter au réseau de l'opérateur via tpay, leur permettant ainsi d'accéder à son écosystème de facturation mobile.

Selon les derniers résultats publiés par Vodafone Qatar pour le premier semestre 2026, l'opérateur compte actuellement 2,1 millions d'abonnés mobiles. Ce partenariat permettra aux commerçants et aux fournisseurs de services numériques d'accéder à cette importante base de clients grâce au paiement via la facture mobile, offrant ainsi aux consommateurs un moyen simple et pratique de régler les produits et services numériques éligibles à l'aide de leur numéro de téléphone mobile.

Işik Uman, PDG du groupe tpay, a déclaré : "Nous sommes fiers de voir notre partenariat avec Vodafone Qatar franchir cette étape importante. Au fil des années, nous avons bâti une relation de confiance solide grâce au lancement réussi de services numériques majeurs, notamment Google Play, l'App Store d'Apple et d'autres services. Ces réalisations témoignent de la robustesse et de la fiabilité de la plateforme de tpay, ainsi que de notre capacité à accompagner des déploiements à grande échelle."

"Notre désignation en tant qu'agrégateur exclusif de paiement direct sur facture opérateur de Vodafone Qatar, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, confirme la confiance que nous avons construit ensemble et la solidité de nos capacités technologiques. Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de ce partenariat fructueux et de créer de nouvelles opportunités permettant aux commerçants et aux fournisseurs de services numériques d'avoir acces aux clients de Vodafone Qatar."

Baran Yurdagul, directeur des opérations (COO) de Vodafone Qatar, a déclaré : "Notre relation avec tpay s'est construite au fil de plusieurs années de collaboration fructueuse et autour d'un engagement commun : offrir à nos clients des expériences numériques fiables et pratiques. Le lancement réussi de services tels que Google Play, l'App Store d'Apple et d'autres plateformes, a démontré la solidité de la plateforme de tpay, son expertise opérationnelle et sa capacité à prendre en charge des expériences de paiement numérique de haute qualité à grande échelle."

"La désignation de tpay comme agrégateur exclusif de paiement direct sur facture opérateur de Vodafone Qatar renforce d'avantage notre partenariat et témoigne de la confiance que nous avons bâti ensemble. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration et de permettre à nos clients d'accéder à un nombre croissant de services numériques."

Cette nomination renforce la position de tpay en tant que partenaire de connectivité des paiements pour les commerçants et les fournisseurs de services numériques souhaitant accéder aux écosystèmes de paiement locaux des marchés émergents.

Forte de sa présence établie dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), tpay poursuit également l'expansion de son réseau de connectivité des paiements en Asie. L'entreprise investit de nouveaux marchés à forte croissance et connecte les entreprises aux moyens de paiement locaux et aux écosystèmes des opérateurs les mieux adaptés à leurs besoins.

tpay est le principal partenaire de connectivité des paiements au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (META). L'entreprise s'engage à faciliter les transactions numériques et à élargir l'accès aux services dans la région et au-delà.

Présente dans plus de 30 pays, tpay s'appuie sur un réseau de plus de 1 000 commerçants partenaires et près de 100 opérateurs télécoms et fournisseurs de portefeuilles électroniques. Elle permet d'effectuer des paiements simples et sécurisés à l'aide d'un numéro de téléphone mobile ou par le biais de moyens de paiement locaux.