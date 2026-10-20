Tunisie: Sécurité ferroviaire - La SNCFT se mobilise contre les jets de pierres

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) organise une campagne de sensibilisation contre les jets de pierres sur les trains de la banlieue sud de Tunis. Cette initiative se déroulera dans les gares de Radès et de Hammam Lif, les 20 et 22 octobre 2026, sous le slogan « La pierre est petite, mais les dégâts sont importants ».

Organisée dans le cadre de l'initiative du ministère du Transport visant à préserver le service public de transport, cette campagne est menée en coordination avec le Complexe maghrébin de la jeunesse de Radès et la Maison des jeunes d'Ezzahra, avec la participation des maisons des jeunes de Hammam Lif, de Nouvelle Médina, de Mégrine Supérieure et de Mégrine Riadh, ainsi que du Centre tunisien du livre.

Des animations et des concours seront proposés par les cadres des structures de jeunesse du gouvernorat de Ben Arous, de 9 heures à 12 h 30, selon le calendrier suivant : le mardi 20 octobre à la gare de Radès et le jeudi 22 octobre à la gare de Hammam Lif.

La campagne se poursuivra le mercredi 28 octobre avec une journée portes ouvertes consacrée à la découverte des réseaux ferroviaires. Les participants effectueront une visite du dépôt de maintenance des trains à Riadh, après un départ de la gare de Tunis à bord d'un train prévu à 9 heures.

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Cette visite permettra également aux jeunes de découvrir les opérations de maintenance et d'assister au remplacement, par les techniciens, d'une vitre brisée sur une voiture voyageurs.

À travers cette initiative, la SNCFT entend sensibiliser les jeunes aux conséquences des jets de pierres sur les trains, qui peuvent endommager le matériel ferroviaire et mettre en danger la sécurité des voyageurs.