Tunisie: Coopération tuniso-japonaise - Le « Japan Festival » célèbre sept décennies de coopération

La Tunisie et le Japon célébreront 70 ans de relations diplomatiques à l'occasion du « Japan Festival », prévu du 30 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la Culture de Tunis.

Dans ce cadre, l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, s'est entretenu lundi 19 octobre avec la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi. La rencontre a porté sur le développement et la promotion des relations culturelles entre les deux pays.

Au coeur des échanges figurait l'organisation du « Japan Festival », qui marquera le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de faire de cet événement une célébration de sept décennies d'amitié et de coopération, mettant à l'honneur l'histoire partagée ainsi que la créativité culturelle des deux pays.

Prévu à la Cité de la Culture de Tunis, ce festival sera une occasion de renforcer les échanges culturels tuniso-japonais et de rapprocher davantage les deux peuples.