Tunisie: Coopération tuniso-japonaise - Le « Japan Festival » célèbre sept décennies de coopération

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie et le Japon célébreront 70 ans de relations diplomatiques à l'occasion du « Japan Festival », prévu du 30 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la Culture de Tunis.

Dans ce cadre, l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, s'est entretenu lundi 19 octobre avec la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi. La rencontre a porté sur le développement et la promotion des relations culturelles entre les deux pays.

Au coeur des échanges figurait l'organisation du « Japan Festival », qui marquera le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de faire de cet événement une célébration de sept décennies d'amitié et de coopération, mettant à l'honneur l'histoire partagée ainsi que la créativité culturelle des deux pays.

Prévu à la Cité de la Culture de Tunis, ce festival sera une occasion de renforcer les échanges culturels tuniso-japonais et de rapprocher davantage les deux peuples.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.