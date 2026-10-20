Tunisie: Travaux à l'Entrée Sud de Tunis - Ouverture du nouveau pont et démolition de l'ancien dès vendredi

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Ce mardi 20 octobre 2026 marque le lancement officiel de l'exploitation du nouveau pont érigé au-dessus de la route régionale n° 22, dans le cadre du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale. Une avancée majeure confirmée par la cheffe du projet, l'ingénieure Ines Ben Cheikh.

D'une longueur de 95 mètres et doté de quatre voies de circulation, ce nouveau pont représente une étape charnière dans l'avancement du chantier, s'agissant du tout dernier pont composant la deuxième tranche du projet d'aménagement.

Alors que le trafic est désormais basculé sur la nouvelle structure, les équipes du ministère de l'Équipement s'apprêtent à franchir une nouvelle étape. Dès le vendredi soir à venir, les travaux de démolition et d'enlèvement de l'ancien pont débuteront.

Cette opération lourde s'étalera sur une semaine complète. Elle a été stratégiquement planifiée pour coïncider avec les vacances scolaires du milieu du premier trimestre, afin de minimiser au maximum l'impact sur la circulation routière.

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Un axe vital sous haute pression : 170 000 véhicules par jour

À l'occasion de cette mise en service, la responsable a rappelé l'importance stratégique de cet axe routier névralgique. Statistiques à l'appui, elle a indiqué que l'entrée sud de la capitale enregistre quotidiennement le passage de 170 000 véhicules, dont 5 % de camions poids lourds.

La mise en service de ce pont vient ainsi fluidifier un trafic particulièrement dense, promettant une amélioration notable des temps de trajet pour des dizaines de milliers de navetteurs quotidiens.

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