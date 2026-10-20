Tunisie: ARP - Examen du projet de budget de l'Etat 2027, à partir de demain

La Commission des Finances, de la Planification et du Développement relevant de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) entamera, mercredi 21 octobre 2026, l'examen du projet de budget de l’État pour l'exercice 2027.

Cette séance intervient après la soumission des projets de loi de finances et de budget de l'État pour 2027 par le gouvernement, dans le délai constitutionnel fixé au 15 octobre. Les commissions parlementaires compétentes entament ainsi l'examen des principaux équilibres financiers et l'élaboration du calendrier des auditions des membres du gouvernement.

Le document budgétaire prévoit des recettes de l'État d'environ 54,28 milliards de dinars en 2027, contre des dépenses estimées à 68,895 milliards de dinars. Le projet repose notamment sur des choix stratégiques visant à poursuivre le renforcement du rôle social de l’État et à soutenir les petits agriculteurs, les Petites et moyennes entreprises, les startups et les sociétés communautaires, à travers des lignes de financement préférentielles.

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Le projet prévoit également des mesures visant à alléger l'endettement des entreprises et établissements publics, à faciliter les procédures liées au logement social, ainsi qu'à encourager la transition énergétique et à soutenir l'investissement et la croissance économique.

La séance de mercredi devrait être consacrée à l'examen des principales hypothèses sur lesquelles repose le projet de budget (prix du baril de pétrole, le taux de croissance et les taux de change) et permettre de fixer le calendrier des rencontres et des auditions des ministres et des cadres du ministère des Finances.