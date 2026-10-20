Tunisie: FIRST Global Challenge 2026 - Le pays décroche 4 médailles d'or et d'argent aux Olympiades de Robotique

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le club tunisien First Skills Club s'est imposé en Corée du Sud lors du FIRST Global Challenge 2026. L'équipe ramène quatre récompenses majeures de cette compétition internationale.

L'équipe du First Skills Club de Sfax a brillé à Incheon. Elle représentait la Tunisie au FIRST Global Challenge 2026. Ce sommet mondial de la robotique a réuni plus de 190 pays.

Quatre distinctions majeures à Incheon

L'enseignante Faten Khalfallah a reçu une médaille d'or pour l'excellence de son encadrement. L'équipe tunisienne a également remporté une médaille d'argent pour sa performance globale. Enfin, les jeunes inventeurs ont obtenu deux prix spéciaux pour leur créativité dans la communication et la narration visuelle.

Des robots au service de la planète

Les participants ont concouru dans le cadre du défi mondial Igniting Innovation. L'objectif était d'inventer des solutions robotiques efficaces pour prévenir les feux de forêt et limiter leurs dégâts.

Cet exploit illustre le talent et le savoir-faire de la jeunesse tunisienne. Il confirme la place centrale de la Tunisie dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies.

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