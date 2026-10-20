Tunisie: Air France célèbre 75 ans de liaison aérienne entre Paris et Tunis

Air France célèbre 75 ans de présence sur la ligne aérienne entre Paris et Tunis, inaugurée le 21 juin 1951. Depuis le premier vol commercial assuré entre les deux capitales, le transport aérien a connu d'importantes évolutions, accompagnant le développement des échanges entre la France et la Tunisie.

L'histoire de cette liaison remonte toutefois à 1913, lorsque l'aviateur français Roland Garros a réalisé la première traversée de la Méditerranée en avion entre Fréjus, en France, et Bizerte, en Tunisie.

Près de quatre décennies plus tard, Air France a inauguré la ligne Paris-Tunis à bord d'un DC-4, un avion quadrimoteur à hélices qui effectuait le trajet sans escale en plus de quatre heures. En 1961, l'introduction des appareils Caravelle a permis de réduire la durée du vol à environ deux heures et demie. Cette même année, la France et la Tunisie ont conclu un accord bilatéral encadrant les services aériens entre les deux pays, toujours en vigueur.

Aujourd'hui, 75 ans après l'ouverture de cette liaison, Air France poursuit ses opérations entre Paris et l'aéroport Tunis-Carthage avec des Airbus A220, des appareils plus silencieux et moins gourmands en carburant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec Transavia, autre compagnie du groupe, Air France représente désormais plus de 55 % du marché du transport aérien de passagers entre la France et la Tunisie, selon la Direction générale du Trésor français.

Cette desserte contribue au renforcement des relations bilatérales, en facilitant les déplacements liés au tourisme, aux études, aux activités économiques et aux échanges entre les populations des deux pays.

L'anniversaire a été marqué par une soirée à laquelle ont notamment participé l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, et le consul général, Aurélien Maillet, aux côtés de représentants du Service économique régional et de l'équipe d'Air France en Tunisie.