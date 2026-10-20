Tunisie: Manouba - Un projet pour encadrer les élèves pendant les heures creuses

Le commissariat régional à l'éducation de Manouba a lancé le projet « Élève animateur » au sein des établissements scolaires. Cette initiative éducative, culturelle et animatrice s'adresse aux collèges et lycées de la région avec un objectif clair : dynamiser la vie scolaire et transformer le temps libre des élèves en opportunités de participation et de création. L'initiative vise également à limiter le vagabondage dans les rues durant les heures creuses et à renforcer l'encadrement des jeunes.

Face à la décision d'interdire aux élèves de quitter les établissements pendant les heures creuses, les pauses ou lors de l'absence des enseignants, le défi ne consiste plus seulement à maintenir les élèves à l'intérieur de l'école. Il s'agit désormais de transformer ce temps en un espace d'apprentissage parallèle, d'innovation et d'engagement, permettant à l'élève d'abandonner un rôle passif pour devenir un acteur à part entière dans la proposition, l'organisation et la réalisation des activités.

Détecter les talents et développer le sens des responsabilités

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Selon le chef de service, le projet repose sur l'identification des élèves dotés d'un esprit d'initiative et capables d'exercer une influence positive sur leurs camarades. Ces « élèves animateurs » seront encouragés à concrétiser leurs idées en activités tangibles au sein de leur établissement. Chaque élève animateur coordonnera le travail d'un groupe de camarades pour concevoir et exécuter des projets dans des domaines variés -- culturels, créatifs, bénévoles ou citoyens -- sous la supervision d'un encadrant pédagogique chargé de l'accompagnement et du suivi.

Les démarches de coordination avec les différents établissements ont déjà débuté. Des réunions avec les directeurs ainsi que des visites sur le terrain sont prévues prochainement pour sélectionner les élèves, constituer les équipes et élaborer les projets. Ce processus vise à renforcer la confiance en soi des jeunes, à développer leur leadership et leur sens des responsabilités, tout en faisant de l'école un lieu d'initiative et de citoyenneté active.

Un défi d'encadrement et de moyens

Cette initiative survient alors que plusieurs interrogations ont émergé depuis l'application de la règle de maintien des élèves dans les établissements. Des disparités subsistent quant à la capacité de chaque établissement à mettre en oeuvre cette mesure de manière égale, en raison de l'inégalité des moyens disponibles et du manque de conseillers pédagogiques dans certaines structures.

Pour rappel, le projet concerne 29 collèges accueillant près de 23 000 élèves et 20 lycées comptant environ 24 000 élèves. La réussite de cette démarche reposera sur l'adhésion effective des jeunes aux activités programmées et leur contribution à l'enrichissement de la vie scolaire sur les plans culturel et éducatif.