Congo-Kinshasa: Leader de la Presse écrite 2026 - Marcel Ngoyi honoré par la Dynamique de la Presse Congolaise

C'est un hommage mérité à la hauteur d'une carrière exceptionnelle entièrement vouée au droit d'informer et au perfectionnement de la plume en République Démocratique du Congo. Connu et respecté dans le monde méditatique pour la rigueur de sa ligne éditoriale, la maîtrise du verbe et la clarté de ses analyses républicaines, l'Éditeur-Directeur Général du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, a été officiellement sacré « Leader de la Presse Écrite pour l'année 2026 ».

Pour matérialiser ce choix unanime du jury, une délégation de la Dynamique de la Presse Congolaise, conduite par son Président Léon Mubikayi et accompagnée de plusieurs directeurs de publication, s'est rendue ce lundi 19 octobre 2026 au cabinet de travail du patron de La Prospérité à Kinshasa pour une cérémonie d'évaluation et de remise de prix pleine d'émotion.

Monument de la presse écrite congolaise exerçant ce noble métier avec une constance remarquable depuis plus de trente ans dans la capitale, Marcel Ngoyi s'est vu décerner le « Prix du Leader de la Presse Écrite Congolaise ». À travers cette distinction honorifique, les pairs du secteur ont tenu à saluer la loyauté de l'homme, la finesse de sa plume, son savoir-faire managérial ainsi que son efficacité constante dans le traitement de l'information politique, économique et sociétale.

S'exprimant au nom de la délégation, les membres de la Dynamique ont souligné l'importance d'honorer les grands esprits du journalisme congolais de leur vivant, afin de perpétuer le modèle d'exigence et de civisme qu'ils incarnent pour les jeunes générations de reporters.

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Sensible à cette marque d'estime confraternelle, l'Éditeur Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi a exprimé sa profonde gratitude envers la structure organisatrice, dédiant ce prix à l'ensemble de la rédaction et du personnel technique qui l'accompagnent au quotidien dans cette aventure éditoriale :

« Pour moi, ce diplôme constitue une grande considération. Malgré la distance et la discrétion de notre travail quotidien, vous avez pensé à moi en suivant de près nos œuvres et les efforts que nous déployons avec toute l'équipe. J'ai énormément de choses à dire, mais les mots me manquent. Aujourd'hui, je me sens encore plus proche de mes confrères à travers cette reconnaissance. Merci du fond du cœur d'avoir valorisé notre travail et nos sacrifices de tous les jours. »

Poursuivant son propos, le patron du journal La Prospérité a vivement encouragé les responsables de la Dynamique de la Presse Congolaise à persévérer dans leur mission d'assainissement, de promotion et de valorisation de la profession. Il a conclu en rappelant que le journalisme demeure une noble et exigeante mission d'État qui ne porte ses fruits que lorsqu'elle est exercée avec amour, sérénité et sens des responsabilités.