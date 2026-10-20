Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Les Commissions permanentes dotées des cadres modernes de travail

Les Commissions permanentes de l'Assemblée nationale, disposent désormais de bureaux dédiés à leurs activités. Le Président de la Chambre basse du Parlement, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a procédé, ce samedi 17 octobre 2026, à la remise officielle de ces espaces de travail situés au croisement des avenues Bolongo et Mushi, dans la Commune de Lingwala, à Kinshasa. Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail des Députés nationaux et à renforcer l'efficacité parlementaire.

Équipé de mobilier, d'ordinateurs et d'imprimantes, l'immeuble offre aux Commissions un cadre adapté à l'examen des dossiers et à l'accomplissement de leurs missions. Sa proximité avec le Palais du Peuple constitue également un avantage pour faciliter leurs activités.

La cérémonie s'est déroulée en présence du premier Vice-président, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, du Rapporteur, Jacques Djoli Eseng'Ekeli, de la Questeure Chimène Polipoli et de la Rapporteure adjointe Clotilde Mutita. Elle a été marquée par la coupure du ruban symbolique, suivie d'une visite des locaux.

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Dans son mot de circonstance, Aimé Boji Sangara a rappelé le rôle central des commissions permanentes dans le travail législatif et le contrôle parlementaire. Il a souligné que cette dotation traduit l'engagement du Bureau à offrir aux élus un environnement propice à la sérénité et à l'efficacité, tout en réduisant les retards liés aux difficultés matérielles.

Le Président de l'Assemblée nationale a invité les bénéficiaires à préserver les équipements, à maintenir les locaux propres et à réserver ces espaces aux activités parlementaires. Il a réaffirmé son ambition de faire de cette législature une référence en matière de performance parlementaire et de qualité du travail législatif.

Au nom des Présidents des Commissions permanentes, le Député national André Mbata, président de la Commission Politique, Administrative et Juridique (PAJ), a exprimé sa reconnaissance à Aimé Boji Sangara et à l'ensemble du Bureau pour cette initiative. Il s'est engagé à veiller à la bonne utilisation des locaux, à leur entretien et à la préservation des équipements.

Les huit commissions bénéficiaires sont celles chargées de la Politique, de l'Administration et des Affaires juridiques ; des Affaires sociales et culturelles ; des Relations extérieures ; de la Défense et de la Sécurité ; de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Nouvelles Technologies de l'information et de la communication ; du Genre, de la Famille et de l'Enfant ; du Suivi et de l'évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques ; ainsi que de l'Environnement, du Tourisme, des Ressources naturelles et du Développement durable.