Congo-Kinshasa: Ni manipulation, ni déstabilisation - Judith Suminwa renforce la mobilisation et l'éveil patriotique à Kasangulu

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a regagné la capitale vendredi dans la soirée après une mission de travail fructueuse dans la province du Kongo Central. Avant son retour à Kinshasa, la Cheffe du Gouvernement a communié avec la population de Kasangulu lors d'un grand meeting populaire.

Modernisation routière : le désenclavement du lycée Kivuvu Kisiama en marche

La construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières à travers le pays figurent parmi les chantiers prioritaires de la Patronne de l'Exécutif national. A l'étape de Mbanza Boma, la Première Ministre a inspecté les travaux en cours de réalisation sur l'unique voie menant au lycée Kivuvu Kisiama, l'une des prestigieuses écoles de la province du Kongo Central. Les travaux sur cette voirie sont exécutés par la société Ramzy, sous la supervision technique de l'Agence Congolaise de Grands Travaux (ACGT) et de l'Office des Routes (OR). Débutés le 8 août dernier, ils couvrent une distance de 2,1 kilomètres. Sur ce tronçon en pleine transformation, la Cheffe du Gouvernement, accompagnée d'une forte délégation, a reçu des explications détaillées sur l'évolution du chantier

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un délai de trois mois a été fixé pour finaliser complètement les travaux sur cet axe. La population locale a chaleureusement remercié la Cheffe du Gouvernement pour l'intérêt porté à leur mobilité, gravement compromise depuis plusieurs années. Pour la Révérende Soeur Solange Mbuaki Mawete, responsable du lycée Kivuvu Kisiama, ces travaux résonnent comme une véritable délivrance : « Nous sommes très heureuses d'avoir une route qui sera bientôt asphaltée. D'ordinaire, avec cette terre argileuse, nous faisons face à une boue impraticable. Quand les enfants partent en vacances et qu'il pleut, il est impossible d'accéder à la Route Nationale n°1 ; ils doivent marcher sur de longues distances avec d'énormes difficultés », a-t-elle relevé.

Éducation et capital humain : concrétiser la vision du Chef de l'État

La religieuse a également rendu un vibrant hommage au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant dans la promotion de l'éducation, une vision pleinement intégrée dans les priorités du Gouvernement. « Nous remercions la Première Ministre car elle aurait pu passer ailleurs, mais elle a choisi de penser à la jeune fille. Nous sommes très honorées de sa visite et les élèves l'ont accueillie chaleureusement. Nous lui avons exposé nos difficultés liées à l'accès à l'eau potable. S'agissant d'un internat, les élèves sont parfois contraintes d'aller se laver à la rivière, ce qui n'est pas digne pour les besoins spécifiques des jeunes filles.

La Première Ministre a promis de répondre à nos attentes concernant la fourniture d'eau, la réhabilitation d'une cuisine moderne et d'autres nécessités », a ajouté la Sœur Directrice. S'adressant à ces futures dirigeantes de la RDC, la Première Ministre a rappelé que, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, son Gouvernement multiplie les efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail du corps enseignant. « Cela implique d'enrichir les programmes scolaires et de vous placer dans des conditions infrastructurelles adéquates. Je veux que vous étudiiez dans les meilleures dispositions car j'espère que, parmi vous, se trouvent de futures cheffes d'État, des premières ministres, des ministres et des entrepreneures », a confié l'hôte de marque.

Dialogue direct à Kasangulu : à l'écoute des urgences sociales et écologiques

Dernière étape de son séjour officiel au Kongo Central, Judith Suminwa Tuluka est allée à la rencontre de la population de Kasangulu. Lors de ce meeting populaire initié par la fondation Didier Mukoko, la Cheffe du Gouvernement a reçu un accueil triomphal. Fidèle à sa méthode de gouvernance de proximité, elle a improvisé des mini-consultations pour écouter directement les revendications des habitants. Ces derniers ont notamment sollicité l'implication du Gouvernement pour contraindre les entreprises de carrières à respecter leurs cahiers des charges. En effet, certaines d'entre elles bafouent la réglementation environnementale, exposant la population locale à de graves risques sanitaires. L'amélioration de la desserte en énergie électrique et l'épineuse question des péages multiples subis par les autochtones figuraient aussi en bonne place parmi les doléances.

Front citoyen : l'appel de Kasangulu à démasquer les traîtres à la Nation

Séance tenante, la Première Ministre a promis d'apporter des réponses concrètes à l'ensemble de ces préoccupations, soulignant qu'elles s'inscrivent directement dans le Programme d'Actions de son Gouvernement (PAG). « J'avais pris la ferme résolution de faire escale à Kasangulu. Nous avons lancé les travaux des bretelles de Buluku, Insiona et Malala. Cela permettra de fluidifier le trafic, d'éliminer les embouteillages au niveau du péage et de faciliter la circulation. Les études techniques sont finalisées, il ne reste plus qu'à lancer le chantier de cette bretelle qui fera la jonction avec la rocade. Ces infrastructures prouvent que le Président de la République ne vous a pas oubliés », a rassuré la Cheffe du Gouvernement.

Concernant le dossier des carrières, elle s'est voulue ferme : « Nous veillerons rigoureusement à ce que l'exploitation minière respecte les normes environnementales pour préserver la santé publique...Les carrières sont indispensables pour fournir les matériaux de construction et créer des emplois pour la jeunesse, mais tout doit se faire dans le strict respect de la loi ». Haussant le ton, la Première Ministre a ensuite basculé sur le volet sécuritaire, appelant à une vigilance de tous les instants contre les ennemis de la RDC et les traîtres coalisés avec le Rwanda pour endeuiller l'Est du pays et violer l'intégrité territoriale.

« Nous n'avons qu'une seule patrie, la RDC. Vous, habitants de Kasangulu, vous êtes la porte d'entrée de Kinshasa, le siège des institutions nationales. À ce titre, vous constituez le dernier rempart. Si vous repérez un ennemi ou un traître, alertez immédiatement les autorités compétentes. Soyez rassurés que le Gouvernement travaille d'arrache-pied dans toutes les provinces...Nous ne faiblirons pas face à l'ennemi. Le Président de la République est au front ; vous, population, rangez-vous comme un seul homme derrière les institutions face à cette agression étrangère », a-t-elle martelé.

Une itinérance sous le signe du développement et de la cohésion nationale

Cette itinérance de Judith Suminwa Tuluka dans le Kongo Central réaffirme l'engagement du pouvoir exécutif à lier le développement des infrastructures de base à l'exigence de la sécurité nationale. En touchant du doigt les réalités du Lycée Kivuvu Kisiama et en dialoguant sans filtre avec la population de Kasangulu, la Cheffe du Gouvernement a démontré la volonté de son équipe de matérialiser le contrat social du second quinquennat du Président Félix Tshisekedi. Au-delà des promesses techniques de routes et d'accès à l'eau, le message de Kasangulu sonne comme un puissant rappel à l'unité sacrée et au patriotisme. Face aux défis sécuritaires imposés à la République, le Kongo Central se positionne plus que jamais comme un bouclier civique inexpugnable protégeant la capitale et les institutions de la Nation.