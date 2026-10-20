Congo-Kinshasa: Faire échec à la déstabilisation, à l'insurrection - Le gouvernement appelle à la mobilisation générale contre Joseph Kabila

La création du Front pour la Refondation Nationale (FRN), sous la direction de l'ancien président Joseph Kabila, suscite une vive réaction au sein du Gouvernement congolais. Sur Top Congo FM, lundi 19 octobre 2026, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a condamné cette initiative, qu'il considère comme une menace contre la République, les institutions légalement établies et le droit du peuple congolais de choisir librement ses dirigeants.

Dans son intervention, le Porte-parole du Gouvernement a dénoncé ce qu'il présente comme une volonté de remettre en cause l'ordre constitutionnel par la voie des armes. Il a ainsi opposé la légitimité issue du suffrage populaire aux ambitions de conquête du pouvoir par la force. Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par l'annonce du FRN, présenté comme une nouvelle coalition politico-militaire associant notamment l'AFC et le M23.

Pour Patrick Muyaya, cette nouvelle configuration ne saurait remettre en cause les efforts diplomatiques engagés pour restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. « Ce ne sont pas les nouvelles sirènes du père, Rwanda, et du fils, M23-New-Look, qui peuvent perturber l'ossature des différents processus de paix en cours », a-t-il déclaré.

Retrait des troupes rwandaises

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Au-delà de la question du FRN, Patrick Muyaya a insisté sur la poursuite des processus de paix, notamment ceux engagés autour de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il a rappelé que les efforts visant à neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) doivent s'accompagner du retrait des forces rwandaises présentes sur le territoire congolais.

« Parallèlement au processus de neutralisation des FDLR en cours, le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC », a-t-il martelé.

Cette déclaration traduit la position défendue par Kinshasa, qui insiste sur la nécessité de traiter les préoccupations sécuritaires des deux pays tout en garantissant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Accord RDC-USA

Sur le plan diplomatique, Patrick Muyaya a annoncé la tenue prochaine d'une nouvelle réunion du Comité conjoint de coordination de l'accord entre la RDC et les États-Unis. Cette rencontre devra permettre aux deux parties de faire le point sur les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de leurs engagements. Cette échéance s'inscrit dans la dynamique de suivi du partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington, qui concerne notamment les investissements, les infrastructures, l'énergie et les minerais stratégiques.

Le Ministre Muyaya a, par ailleurs, évoqué les relations entre la RDC et la Belgique, indiquant que les autorités congolaises avaient fait part à Bruxelles de leur désapprobation concernant les conditions dans lesquelles certaines perquisitions ont été effectuées. Cette démarche traduit les réserves exprimées par Kinshasa à la suite des opérations menées sur le territoire belge.

Dialogue en RDC

Enfin, le porte-parole du Gouvernement a fait allusion à l'évolution du processus de dialogue, sans donner davantage de précisions sur les prochaines étapes envisagées. À travers cette intervention sur Top Congo FM, Patrick Muyaya a ainsi abordé plusieurs dossiers majeurs de l'actualité nationale : la création du FRN par Joseph Kabila, les exigences sécuritaires adressées au Rwanda, la poursuite des initiatives diplomatiques et le suivi du partenariat avec les États-Unis. Son message central reste la défense de l'ordre constitutionnel et la poursuite des efforts de paix, dans un contexte où les autorités congolaises entendent distinguer la recherche d'une solution politique de toute tentative de prise du pouvoir par la force.