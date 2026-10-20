Afrique de l'Ouest: Transformation économique - La CEA mise sur le potentiel des jeunes

La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea), à travers son Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, organise, en collaboration avec le gouvernement de la Sierra Leone, la 29e session du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts (Cie), du 28 au 30 octobre 2026 à Freetown, en Sierra Leone. La rencontre se tiendra autour du thème : « Libérer le potentiel des jeunes en Afrique de l'Ouest : voies vers l'emploi, la transformation économique et la résilience ».

Cette session réunira des représentants et des experts des 15 pays de la sous-région, ainsi que des institutions régionales et internationales, des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé et de la société civile. L'objectif est d'examiner les principales priorités de développement de l'Afrique de l'Ouest et de dégager des solutions concrètes pour renforcer la croissance inclusive et le développement durable.

En 2025, 61,1% de la population ouest-africaine avait moins de 25 ans, selon les données présentées par la Cea. Cette jeunesse constitue un levier potentiel de croissance et de transformation économique. Toutefois, plusieurs contraintes structurelles limitent encore sa contribution au développement, notamment la faible diversification des économies, le niveau insuffisant d'industrialisation, l'inadéquation des compétences et la prédominance de l'emploi informel.

Dans ce contexte, les travaux porteront sur les obstacles à la création d'emplois productifs et à la transformation structurelle des économies. Les participants examineront différentes options de politiques publiques pour mieux valoriser l'avantage démographique de la région et en faire un moteur de croissance inclusive, de résilience et de développement durable.

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Les échanges mettront notamment l'accent sur l'emploi des jeunes, le développement du capital humain, la diversification économique et la capacité des pays à faire face aux chocs extérieurs. La rencontre abordera également le rôle de l'industrialisation, des chaînes de valeur régionales, de la digitalisation, de l'innovation et de la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dans l'accélération de la transformation économique.

Des recommandations attendues pour les politiques de développement

En tant qu'organe délibérant statutaire de la Cea, le Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts examinera également les résultats et le programme de travail futur du Bureau sous-régional de la Commission pour l'Afrique de l'Ouest. La session offrira par ailleurs un cadre d'échange sur les expériences nationales, les bonnes pratiques et les enseignements tirés des politiques mises en oeuvre dans les pays de la région.

A l'issue des travaux, les participants devraient identifier des mesures concrètes pour mieux exploiter le potentiel de la jeunesse ouest-africaine. Un projet de rapport sera également adopté en vue de sa soumission à la session 2027 de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Au-delà des enjeux démographiques, cette rencontre entend ainsi contribuer à la réflexion sur les conditions nécessaires pour transformer la jeunesse ouest-africaine en un véritable moteur de création d'emplois, de compétitivité et de résilience économique.