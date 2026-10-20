Madagascar: Infrastructures - Carion pourrait obtenir l'homologation

Série d'inaugurations. La Fédération malgache de football et les représentants de la FIFA, de la CAF et du Cosafa, honorés par la présence de deux hauts conseillers de la Refondation et du ministre de la Jeunesse et des Sports, ont inauguré ce week-end deux infrastructures subventionnées par le projet FIFA Forward. La cérémonie d'inauguration du centre technique national de Carion s'est tenue samedi sous la pluie.

Le centre comporte quatre bâtiments, un dortoir, un bureau administratif, un réfectoire de douze chambres, une salle de conférence ou auditorium équipé de systèmes de sonorisation et de lumières qui peut accueillir quatre-vingt-quatre personnes, deux salles de soins, et un terrain synthétique ainsi qu'une tribune couverte de six cents places. Les travaux de construction et de rénovation à hauteur de 2,7 millions de dollars avaient été lancés fin 2024.

Le centre accueillera les équipes nationales de différentes catégories en regroupement ainsi que les formations des techniciens, arbitres ou entraîneurs.

Discours d'Infantino

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« Le nouveau gazon artificiel FIFA Pro est homologué par l'instance internationale. Si nous arrivons à construire une autre tribune de six cents places, en plus de la première déjà construite, nous pourrons obtenir l'homologation avec des tribunes d'une capacité de mille deux cents places », a souligné le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa.

Dans une courte vidéo préenregistrée, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a mentionné : « Le talent est partout, mais les opportunités ne le sont pas. C'est pour cela que nous avons créé le programme Forward de la FIFA, pour donner à chaque association membre les moyens de bâtir son propre avenir (...) Ce rêve, cette vision en est une réalité à Madagascar ».

L'un des FIFA Arena, à l'école primaire publique d'Ambohibary Ampangabe, à Ambohidratrimo, a été inauguré dimanche. C'est un mini-terrain de football à 7 sur une surface de 40 m x 20 m, clôturé et sécurisé. « Un comité tripartite composé de représentants de la Fédération, de la commune et de l'établissement se chargera de la gestion du site. Les intéressés qui projettent de louer les infrastructures pourront désormais se renseigner auprès du comité », explique le vice-président de la Fédération et député d'Ambohidratrimo, Nirina Fenohery Johnny Rakotoarisoa. L'objectif est de cibler les enfants de 4 à 14 ans, des écoles primaires et secondaires, dans le but de promouvoir le football de base et d'élargir le vivier de jeunes talents.

Le ministre des Sports, Alain Désiré Rasambany, a sollicité la FIFA pour construire une dizaine d'autres infrastructures pour les jeunes d'autres régions : « Je proposerai au Conseil des ministres le projet de détaxer le matériel nécessaire pour ce projet ». Le deuxième FIFA Arena est construit à l'EPP de Mahazoarivo, à Antsirabe.