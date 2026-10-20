Madagascar: Technologie - Kanto Rahandrisoa primé au HackHarvard 2026

Kanto Rahandrisoa, étudiant à l'École nationale d'informatique (ENI) de Fianarantsoa, a été distingué au HackHarvard 2026, qui s'est tenu du 16 au 18 octobre à l'Université Harvard, à Cambridge (Massachusetts, États-Unis). « Je suis ravi d'annoncer que j'ai obtenu une distinction de 3e catégorie, le Track Commendation », a-t-il annoncé sur sa page Facebook.

La compétition comptait trois catégories de distinctions : les Track Winners, attribués aux projets gagnants, les Honorable Mentions pour les mentions honorables et les Track Commendations, qui récompensent les projets officiellement mis en valeur. «C'est cette troisième distinction que j'ai obtenue !», poursuit-il. Son projet est une intelligence artificielle capable de répondre aux appels. « Elle est déployée dans un centre de santé, sous la forme d'un prototype de robot », explique-t-il.

À travers cette performance, le jeune étudiant fait rayonner Madagascar sur la scène internationale. « J'ai représenté Madagascar. J'étais le plus jeune, ainsi que le seul Africain, à participer à cette compétition internationale qui a réuni environ 500 participants », souligne-t-il avec fierté.

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Les distinctions et les sélections internationales s'enchaînent pour lui. Kanto Rahandrisoa participera à la compétition Robotex International 2026, en Corée du Sud, au mois de novembre. Il a été choisi pour être l'un des 20 participants au programme international sur le MLESM Hackathon 2026, destiné aux doctorants et jeunes chercheurs.

Il a représenté Madagascar à l'Olympiade internationale d'intelligence artificielle (IOAI) 2026, au Kazakhstan (août 2026). Il a obtenu la 3e place à l'African Olympiad in Artificial Intelligence (AOAI), en Tunisie, en avril 2026.