Madagascar: Motocross - Gp Auto Import - Claudio Tida imbattable à domicile

La sixième manche du championnat de Madagascar de motocross s'est déroulée dimanche sur le circuit Auto Import, à Toamasina. Claudio Tida reste intouchable sur son terrain.

Deuxième victoire consécutive. Après son succès au Grand Prix de l'Est à la mi-juillet, Claudio Tida s'est imposé dimanche en Élite 1 au Grand Prix Auto Import, à Toamasina. Cette épreuve comptait pour la sixième manche du championnat de Madagascar de motocross.

Au guidon d'une moto électrique Stark Varg, version 2026, Claudio a dominé les deux courses, disputées sur dix tours chacune. Mathias Plantive et Lucas Robert complètent le podium. Mathias a terminé deuxième de la première course, puis troisième de la seconde. Le champion en titre, Lucas Robert, qui disputait sa première épreuve nationale de la saison, a décroché une troisième, puis une deuxième place. Andy Andrianirina Ratsimba termine au pied du podium.

Au classement provisoire, après six épreuves, Mathias Plantive mène avec 263 points et quatre victoires. Claudio Tida, qui compte deux succès et trois deuxièmes places, occupe le deuxième rang avec 221 points.

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Les leaders surclassés

En Élite 2, Jérémy Rakotoarimanana, leader du classement provisoire, n'a pu faire mieux qu'une troisième place au classement de l'épreuve. Troisième de la première course, il a pourtant remporté la seconde. La victoire en MX2 est revenue à Darwin Ranja Nomenjanahary, vainqueur de la première course. Rouan Croft monte sur la deuxième marche du podium.

Chez les juniors, Thomas Ramanantsoa s'est imposé en remportant les deux courses du dimanche, devant Lo Tsy Heng Daniel.

Vainqueur de quatre des cinq premières épreuves chez les vétérans 1, Patrick NoLimit a dû se contenter cette fois de la deuxième place. Il a été devancé par Danny Hervol, premier à l'arrivée des deux courses. Chez les vétérans 2, Titi Karon l'a emporté devant Niry Ravelonirina et Rolland Ratsiraka.

Dans la catégorie féminine, Louna Ramanantsoa et Harena Szmurlo se sont livré un duel serré. Harena, en tête du championnat, a remporté la première course, avant que Louna ne prenne sa revanche dans la seconde.

Trois épreuves restent au calendrier du championnat cette saison. Les deux prochaines se dérouleront en dehors de la capitale, à Manakara, puis à Antsirabe. La neuvième et dernière manche se disputera à Ambohidava à la mi-décembre.