Madagascar: Lutte - REDT Maurice - Les Malgaches réalisent un quadruplé

20 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Belle moisson. Les trois représentants du pays à la troisième édition du tournoi régional d'éducation et de développement (REDT) ont arraché quatre médailles d'or ce week-end. Les lutteurs de la Grande Île ont décroché une médaille d'or chacun à l'épreuve de lutte olympique sur tapis samedi. Noël Louis François Rakotomanga a été sacré dans la catégorie des seniors -57 kg. Les deux autres jeunes dans la catégorie des U17, Zetony Lancia Razafimahova, ont remporté l'or chez les -55 kg et Francia Nomenjanahary Randriatiana, dans la catégorie des -45 kg.

Les porte-fanions du pays ont disputé dimanche le tournoi de lutte sur plage ou « beach wrestling ».

Francia Nomenjanahary Randriatiana a réalisé un doublé en décrochant une deuxième médaille d'or dans sa catégorie. À la suite d'un surpoids de 100 g à la pesée, Lancia Razafimahova n'était pas autorisée à participer.

Et faute d'adversaires dans sa catégorie des -55 kg, François Rakotomanga a été surclassé et a tenté sa chance dans la catégorie des -70 kg. Il a encore pu s'imposer au premier combat contre un Mauricien avant de s'incliner devant un Zambien. En raison d'une blessure, François n'a pu poursuivre la compétition.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.