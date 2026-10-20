Madagascar: Lutte - REDT Maurice - Les Malgaches réalisent un quadruplé

Belle moisson. Les trois représentants du pays à la troisième édition du tournoi régional d'éducation et de développement (REDT) ont arraché quatre médailles d'or ce week-end. Les lutteurs de la Grande Île ont décroché une médaille d'or chacun à l'épreuve de lutte olympique sur tapis samedi. Noël Louis François Rakotomanga a été sacré dans la catégorie des seniors -57 kg. Les deux autres jeunes dans la catégorie des U17, Zetony Lancia Razafimahova, ont remporté l'or chez les -55 kg et Francia Nomenjanahary Randriatiana, dans la catégorie des -45 kg.

Les porte-fanions du pays ont disputé dimanche le tournoi de lutte sur plage ou « beach wrestling ».

Francia Nomenjanahary Randriatiana a réalisé un doublé en décrochant une deuxième médaille d'or dans sa catégorie. À la suite d'un surpoids de 100 g à la pesée, Lancia Razafimahova n'était pas autorisée à participer.

Et faute d'adversaires dans sa catégorie des -55 kg, François Rakotomanga a été surclassé et a tenté sa chance dans la catégorie des -70 kg. Il a encore pu s'imposer au premier combat contre un Mauricien avant de s'incliner devant un Zambien. En raison d'une blessure, François n'a pu poursuivre la compétition.